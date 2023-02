Yunan Profesör Lekkas, depremin etkisinin Yunanistan anakarasına eşit olduğunu söyledi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 10:38

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 11:38

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Prof. Dr. Efthymios Lekkas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Efthimios Lekkas, depremde en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da olduğunu belirterek, "Antakya'nın kuzeyinde, felaketin merkezindeyim. Felaketin boyutu; kabaca Yunanistan anakarasına eşittir, 500 km uzunluğunda ve 20 ila 40 km genişliğindedir" dedi.

SKAI TV'nin aktardığına göre Lekkas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Yunanistan ile bağlantısı olmadığını ifade ederek, "Antakya'daki çatlak Yunanistan için hiçbir şey ifade etmiyor. Buradaki fay, afet alanını sınırladı ve afet türünü belirledi" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN BU BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM YAŞAMAZ"

Lekkas, "Anti-sismik düzenlemeler disiplinli değil ve uygulanmamaktadır. Asıl felaket, binaların kalitesiz olması ve bina iskeletlerinin tasarımının yanlış yapılması. Türkler, mimari tasarıma sismik korumadan daha fazla özen gösteriyor" diye konuştu.

"Yunanistan'da anti-sismik düzenlemelerin çok daha güçlü olduğunu, böyle bir hasarın Yunanistan'da meydana gelmeyeceğini, karşılaştırılamayacağını ve kıyaslama yapılamayacağını" savunan Lekkas, "Bunları tüm Yunanlıların endişelerini gidermek için söylüyorum, çünkü kabul edilemez ve abartılı şeyler duyuyoruz. Yunanistan'ın bu büyüklükte bir depremi görme şansı yoktur" dedi.

"ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ AŞABİLİR"

Hayatını kaybedenlerin sayısının her gün arttığına dikkat çeken Lekkas, "Bilimsel verilere dayanarak yaptığım tahminlere göre ölü sayısı 50 bini aşabilir. Çöken binalar, içerideki insan sayısı, çökmenin ani olması ve gece olması dikkate alınırsa, her şey on binlerce kurbanımız olacağına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Lekkas, bölgede "ne kadar çok kurtarma ekibi olursa olsun yeterli olmayacağını" tahmin ettiğini söyleyerek, "Binlerce müdahale noktası var. Şu anda operasyonel bir rol üstlenebilecek 25 civarında dış misyonumuz var ki bu çok zor. Yerel misyonlar da var ama daha fazlası olsa bile durumla başa çıkmak mümkün olmazdı" diye konuştu.