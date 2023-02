Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlere, dünya liderlerinden taziyeler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yayınladığı Türkçe mesaj ile taziyelerini paylaştı.

Yunan Başbakan, depremin ilk saatlerinde ülkesinin Türkiye'ye yardım ekibi göndereceğini duyurmuştu.

Miçotakis mesajında şu ifadelere yer vermişti: "Öncelikle Türkiye'de meydana gelen yıkıcı deprem dolayısıyla duyduğum derin üzüntüyü ifade etmek ve Yunanistan'ın Türkiye'ye ilk destek veren ülke olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Anladığım kadarıyla Sivil Savunma Bakanı tarafından daha sonra ve daha ayrıntılı olarak bilgilendirileceğiz; Türk tarafı, kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak EMAK afet müdahale gücünde bir uçağın gönderilmesini onaylamış durumda" dedi.

Depremin yıkıcı olduğunu belirten Miçotakis, "Bizden başka ne isteyebileceklerine bağlı olarak tüm güçlerimizi Türkiye'nin emrine vereceğiz. Benim değerlendirmeme göre, boyutları zaman içinde tam olarak ortaya çıkacak olan yıkıcı bir depremden söz ediyoruz. Bu tür durumlarda her zaman ilk kaygı, enkaz altında kalan mümkün olduğunca çok sayıda insanı kurtarmak ve kurtarmaktır" diye konuştu.

Yunanistan'da yayın yapan NewsBreak gazetesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından "Komşu, seninleyiz" haberi yayımladı.

NewsBreak'in haberinin başlığında, "Böyle zamanlarda Türkiye ile asırlık rekabeti düşünen herkes zavallı ve aptaldır. Yanlış, alçaktır!" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Türkiye'ye gelen Yunanistan afet müdahale ekibinden (EMAK) 4 kişinin, İskenderun'da enkaz altında arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı görüntülendi.

Greek rescuers tried hard to get a young girl out of the ruble alive. They did not manage. Minutes after, they are rescuing her 6 yrs old sister. And they burst into tears. And then applauding. The mystery of life, the power of love. #Turkey, you are not alone! #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/gS26kX6C3t