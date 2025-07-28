Yunanistan'da cezaevinde bıçaklı saldırı: Türk mahkum öldürüldü

Yerel medya kuruluşu onlarissa.gr'nin aktardığına göre, olay cezaevindeki mahkumların açık havada zaman geçirdiği sırada yaşandı.

Henüz netlik kazanmayan nedenlerle 29 yaşındaki bir Yunan mahkum, 41 yaşındaki Türk mahkuma el yapımı bir bıçakla saldırarak çok sayıda kez bıçakladı.

Ağır yaralanan Türk mahkum, hızla Larisa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaklaşık iki saat sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın ardından 29 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Şüpheli, bugün savcılığa sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.