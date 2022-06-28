Yunanistan duyurdu: İran tankeri serbest bırakıldı
Yunanistan'ın alıkoyduğu İran petrolü taşıyan tanker serbest bırakıldı.
İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan Lana isimli tankere, seyir izni verildiği bildirildi.
Kathimerini gazetesinin haberine göre, Eğriboz Temyiz Mahkemesi'nin, İran'ın konuya ilişkin itirazlarını kabul ederek, sorgu hakiminin tankerdeki petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararını iptal etmesinin ardından, tankerin serbest bırakılması için gerekli bürokratik süreç dün tamamlandı.
Tankerin seyrine devam etmesi için römork ve diğer hizmetlerin ödenmesinin yanı sıra römork ve sigortaya ilişkin evrakların tamamlanması gerekiyordu.
Sürecin dün tamamlanmasının ardından tankere seyir izni verildi. Tankerin Yunanistan'ın Pire Limanı'na yönelmesi ve burada tankerden boşaltılan petrolün yeniden tankere aktarılması öngörülüyor.
Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine, tankerdeki petrolün satışından elde edilen gelirin terörü finanse etmek için kullanılacağı gerekçesiyle Lana'yı 25 Mayıs'ta alıkoymuştu.
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