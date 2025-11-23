Zelenski: ABD’nin barış planı İsviçre’de masada

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'nın bu gece Dnipropetrovsk bölgesindeki Dnipro kenti ve Nikopol şehrine hava saldırıları düzenlediğini aktaran Zelenski, 3'ü çocuk 17 kişinin yaralandığını ifade etti.

Zelenski, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya 1050'nin üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 1000 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerden 60'tan fazla füze kullandığı bilgisini paylaştı.

Rus ordusunun 19 Kasım'da füze saldırısı düzenlediği Ternopil'deki arama kurtarma çalışmalarının 4 gün sürdükten sonra dün sona erdiğini belirten Zelenski, şehirde 6'sı çocuk 33 kişinin öldüğünü, 6 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planına" işaret eden Zelenski, "Heyetimiz, bugün İsviçre'de ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileriyle çalışacak" ifadesine yer verdi.

Zelenski, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.