Zelenski'den Putin'in teklifine yanıt… Moskova'ya gidecek mi?

ABC News’e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin’in müzakere davetini ilk kez değerlendirdi. Zelenski, “Putin Kiev’e gelebilir. Ben Moskova’ya gidemem, ülkem her gün füze saldırıları altında. Putin bunu anlıyor” ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN DAVETİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Eylül’de Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Eğer Ukrayna yönetimi müzakerelerde ciddi ise Moskova’ya gelsinler. Güvenliklerini yüzde 100 garanti ederiz” dedi.

Putin ayrıca, anlaşmaya varılmasının şu aşamada zor olduğunu belirterek, “Hukuki ve teknik engeller nedeniyle şu an bir mutabakat imkânsız görünüyor. İrade olsa bile bu çok güç” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: PUTİN SAMİMİ DEĞİL

Zelenski, daha önce de defalarca Putin’in görüşme çağrılarını “samimi bulmadığını” söylemişti. Ukrayna liderine göre, Rusya savaşın devam ettiği bir ortamda gerçek anlamda müzakere masasına oturmuyor.

Bu gelişmelerin öncesinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerini Ukrayna’daki barış sürecini 'engellemekle' suçladı. Peskov, “Ukrayna’ya güvenlik garantileri yabancı askerler üzerinden verilemez” diyerek Batı’ya sert çıktı.

Putin ise, “Eğer Batılı güçler Ukrayna’ya asker gönderirse, bunlar Rus ordusunun hedefi olacaktır” uyarısında bulundu.

PARİS GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan, Ukrayna’ya destek veren yaklaşık 30 ülkeden oluşan koalisyon, 4 Eylül’de Paris’te toplandı. Bir kısmı yüz yüze, bir kısmı çevrim içi yapılan toplantıya ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Görüşmelerde, Kiev’e olası bir barış anlaşması çerçevesinde sağlanabilecek güvenlik garantileri masaya yatırıldı.

Toplantı kapsamında Zelenski, Paris’te ABD Başkanı Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile de bir araya geldi.