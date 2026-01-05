Zelenski, Kanada’nın eski başbakan yardımcısını danışman yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kanada’nın eski Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland’ı ekonomik kalkınma danışmanı olarak atadığını açıkladı.

Zelenski, atamaya gerekçe olarak Freeland’ın yatırım çekme konusundaki deneyimini gösterdi.

Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın hem savaşın sona ermesi ihtimaline hem de çatışmaların uzaması olasılığına karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı:

“Şu anda Ukrayna’nın iç dayanıklılığını güçlendirmesi gerekiyor. Bu hem diplomasinin hızlı sonuç vermesi halinde ülkenin yeniden inşası için hem de ortaklarımızdaki gecikmeler nedeniyle savaşın uzaması durumunda savunmamızı güçlendirmek için gerekli.”

Zelenski, Freeland’ın uluslararası alanda yatırım çekme ve ekonomik iş birliği kurma konusundaki tecrübesinin, Ukrayna’nın savaş sonrası toparlanma sürecinde kritik rol oynayacağını belirtti.

Ukrayna kökenli bir aileden gelen Chrystia Freeland, 2019-2024 yılları arasında Kanada’da başbakan yardımcılığı görevini yürüttü.

Halen Kanada Parlamentosu’nda milletvekili olan Freeland, aynı zamanda Ottawa’nın Ukrayna Özel Temsilcisi olarak görev yapıyor.

Atama, Kiev yönetiminin Batılı müttefiklerle ekonomik ve siyasi bağlarını daha da güçlendirmeyi hedeflediği bir dönemde geldi.