Zelenski'den Rus halkına çağrı: Sessiz kalmayın

06 Mart 2022 Pazar, 15:37

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukraynalıların barış istediğini belirterek, “Rusya halkına sesleniyorum; bunun geri dönüşü yok kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hâlâ mümkün olduğu dönem. Sessiz kalmayın" dedi.

Ukraynalıların geleceğini kazandığını şu anda ise sadece bugünü için mücadele verdiğini belirten Zelenski, Rusya halkına da “sessiz kalmayın” çağrısı yaptı.

Zelenski, “Rusya Federasyonu vatandaşları, şu anda tamamen aynı seçimi yapıyorlar. Bu günlerde ve bu saatlerde, yaşam ve kölelik arasında, bugün ve yarın, belki önümüzdeki hafta. Bunun geri dönüşü yok. Kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hâlâ mümkün olduğu bir dönem" ifadesini kullandı.

Zelenski, dün ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Kendisine kararlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Bu saldırganlığa karşı yeni yaptırımlar demek. Onun öncesinde Amerikan Kongre üyeleriyle konuştum. Görüşmede, her iki taraftan 200'den fazla temsilci vardı, samimilerdi, bize yardım etmek için fazla ilgililer. Güvenimizi katlayan konuşmalardı” değerlendirmesinde bulundu.

Rus işgal güçlerinin ülkesinin en büyük şehirlerinden olan Odessa’ya saldırma hazırlığında olduğunu bildiren Zelenski, “Odessa’yı bombalamaya hazırlanıyorlar. Ruslar her zaman Odessa’ya gelirdi. Şimdi sıcaklık ve samimiyetle karşılandıkları Odessa’ya karşı füzeler mi? Bu, tarihi bir suç olacaktır” diye konuştu.