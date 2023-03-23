15 gün geçti: Çadır skandalıyla ilgili hala harekete geçilmedi

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:22

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 17:23

Eğitim-İş Bursa Şubesi, geçen haftalarda düzenlediği basın açıklamasında, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgelerine gönderilmek üzere mesleki ve teknik liselerde çadır ve uyku tulumu üretimi yapıldığına ilişkin çekilen tanıtım filmlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu. Gaziantep'ten çadır satın alınarak Bursa’ya getirildiğini ve burada MEB logoları basılan çadır ve uyku tulumlarının tekrar deprem bölgesine gönderildiği de açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı da, deprem bölgelerine gönderilmek üzere mesleki ve teknik liselerde çadır ve uyku tulumu üretimi yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bakanlık ayrıca, çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddialarına yönelik eski Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ndeki bazı personeller hakkında da iki ayrı inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İLETİŞİME GEÇİLMEDİ

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, bakanlığın açıklamasının üzerinden 11 gün geçtiğini ancak adli süreçle ilgili kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini söyledi.

Konu hakkında bir açıklama yapan Toy, MEB’e başvuru yaparak, “Adli süreç başlatıldı mı? Başlatılmadıysa ne zaman başlatılacak?” diye sorduklarını söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığınızca kamuoyuna, deprem sürecinde meslek liselerinde çadır üretildiği, bu çalışmalar hakkında da ‘’Bursa Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde metal aksamı, Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kumaş bölümleri üretiliyor" açıklamaları yapılmıştır. Bu açıklamaların ardından sendikamıza ulaşan bilgiler çerçevesinde yaptığımız araştırmalar sonucunda aslında bahsi geçen bu çadırların Gaziantep ve diğer şehirlerdeki üreticilerden satın alınarak Bursa'ya getirildiğini, çadırların bu okullarda üretilmediğini 07.03.2023 tarihinde kamuoyuna açıklamıştık.

Bu açıklamamız üzerine bakanlığınızca 09.03.2023 tarihinde bir basın duyurusu yayınlanmış, kamuoyuna iddialar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmiş, 11.03.2023 tarihinde yayınlanan bir başka basın duyurusunda ise “Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, deprem bölgesinden satın alınan çadırların Bursa'ya getirilerek üzerine logo basıldığı ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar doğru değildir.” ifadeleri yer almıştır. Bu açıklamaya göre deprem bölgesinden satın alınan çadırların Bursa’ya getirilerek buradaki meslek liselerinde üretilmiş gibi gösterildiği, bu konuda senaryoya bağlı bir reklam filmi çekildiği ve bu filmin bakanlık hesaplarından da paylaşıldığı iddiaları yalanlanmıştır. Yine aynı açıklamanın sonunda “Hiçbir somut delile dayanmayan iddialarla eğitim kurumlarımıza yönelik karalama kampanyası yürütenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir.

GÜNLER GEÇTİ

Konunun kamuoyuna açıklanmasının üzerinden 15 gün, Bakanlığınızın yasal işlem başlatıldığını duyurmasının üzerinden 11 gün geçmiştir. Kamuoyunda yarattığı etki bakımından öncelik arz etmesi gerektiği halde bugüne kadar adli makamlardan ne şahsıma ne de kurumumuza bu hususta herhangi bir çağrı veya davet yapılmamıştır.

Hal böyleyken ortaya çıkan tereddütlerin giderilebilmesi için, deprem bölgesinden satın alınan çadırların Bursa’ya getirilerek buradaki meslek liselerinde üretilmiş gibi gösterildiği, bu konuda senaryoya bağlı bir reklam filmi çekildiği ve bu filmin bakanlık hesaplarından da paylaşıldığı iddialarını kamuoyuna açıklayan kişi olarak muhatabı olduğumu düşündüğüm açıklamanızdaki detaylar hakkında aşağıda yer verdiğim hususlarda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.