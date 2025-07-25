2025 YKS tercihleri: En iyi 2 yıllık bölümler: Bu bölümler fazla bilinmiyor!

Sadece iş bulmak değil, ilgi alanlarına uygun bölüm önerileriyle adaylar, tercih listelerini şekillendirmeye başladı. İşte, 2 yıllık ön lisans üniversite bölümleri ve çalışabilecekleri yerler...
ESER KORUMA BÖLÜMÜ
Kültürel mirasın korunması, onarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlayan akademik bir disiplindir. Bu bölümde öğrenciler; tarihî eserlerin yapısını, bozulma nedenlerini, koruma tekniklerini ve restorasyon uygulamalarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenirler.
Çalışabilecekleri Yerler:
- Müzeler (restorasyon atölyeleri, eser arşivleme ve koruma birimleri)
- Kütüphaneler ve arşivler (yazma eserler, belgeler, nadir kitaplar koruması)
- Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler, Arkeolojik kazı ekipleri
- Üniversitelerin araştırma ve uygulama laboratuvarları
- Özel restorasyon şirketleri veya konservasyon danışmanlık firmaları
MANTARCILIK BÖLÜMÜ
Mantar yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi, mikoloji (mantar bilimi) gibi konular; bazı ön lisans programları, tarım, ziraat ve biyoloji tabanlı lisans bölümleri içinde yer alır. Bu alanlara ilgi duyan öğrenciler için uygun olabilecek birkaç akademik yol vardır:
Çalışma Alanları:
- Özel mantar üretim tesisleri
- Kendi mantar çiftliğini kurmak
- Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri
- Tarımsal üretim ve danışmanlık firmaları
ORGANİK TARIM BÖLÜMÜ
Doğaya zarar vermeden, kimyasal kullanmadan ve sürdürülebilir yöntemlerle tarım yapılmasını sağlayacak uzmanlar yetiştiren bir ön lisans yükseköğretim programıdır. Bu bölümde öğrencilere, ekolojik dengeyi koruyarak sağlıklı ve güvenilir tarım ürünleri üretme bilgisi kazandırılır.
Çalışabilecekleri Kurum ve Alanlar:
- Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı il/ilçe müdürlükleri
- Organik tarım yapan özel çiftlik ve üretim tesisleri
- Organik ürün sertifikalandırma firmaları
- Ziraat odaları, kooperatifler ve tarım danışmanlık firmaları
- Tohumculuk ve organik gübre üretim firmaları
- Kendi organik tarım girişimini kurma
GELENEKSEL EL SANATLARI BÖLÜMÜ
Türk kültüründe yüzyıllardır varlığını sürdüren el sanatlarının korunması, yaşatılması ve çağdaş yorumlarla gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla eğitim veren bir ön lisans programdır. Bölüm, öğrencilere hem geleneksel teknikleri öğretmeyi hem de bu sanatları günümüz estetik anlayışıyla birleştirmeyi amaçlar.
Çalışma Alanları:
- Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler
- Müze ve kültür merkezleri, Belediyelere ait sanat ve el sanatları atölyeleri
- Özel sektörde tasarım firmaları, hediyelik eşya atölyeleri
- Sanat eğitimi veren özel kurs merkezleri
- Tasarımcı veya üretici olarak kendi markasını kurabilir
ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK BÖLÜMÜ
Cam ve seramik malzemelerin üretimi, işlenmesi, tasarımı ve teknolojik kullanımı alanlarında eğitim veren bir ön lisans programdır. Bu bölümde öğrenciler, sanayi tipi cam ve seramik ürünlerinin üretim sürecinden nihai tasarımına kadar tüm aşamaları öğrenir.
Cam-Seramik yalnızca süs eşyaları değil; sağlık, inşaat, otomotiv, elektronik ve savunma sanayii gibi pek çok sektörde kullanılan yüksek teknolojili malzemeleri de kapsar.
Çalışabilecekleri Sektör ve Kurumlar:
- Seramik sağlık gereçleri üretim firmaları (lavabo, klozet, fayans)
- Cam mutfak eşyaları ve süs ürünleri üretimi
- Cam ambalaj ve şişe üretim tesisleri
- Cam ve seramik kaplama firmaları
- Porselen üretim fabrikaları
- Sanayi tipi fırın üretimi ve bakımı yapan firmalar,
- Cam-Seramik laboratuvarları ve kalite kontrol birimleri
- Sanatsal cam ve seramik atölyeleri
- AR-GE birimleri ve ürün geliştirme merkezleri
HALICILIK VE KİLİMCİLİK BÖLÜMÜ
Anadolu'nun köklü el sanatları arasında yer alan halı ve kilim dokuma kültürünü bilimsel ve teknik bir bakışla ele alarak, bu geleneksel sanatları korumayı, yaşatmayı ve modern yorumlarla üretime kazandırmayı amaçlayan ön lisans programıdır.
Bu bölümde öğrenciler, halı ve kilim dokuma tekniklerinden iplik boyamaya, desen analizinden restorasyona kadar geniş bir bilgi ve beceri yelpazesi kazanır.
Çalışabilecekleri Alanlar:
- El dokuması atölyeleri ve kooperatifler
- Geleneksel halı üretim fabrikaları
- Müze, kültürel miras enstitüleri ve restorasyon merkezleri
- Halı ve kilim restorasyon atölyeleri
- Desen tasarım ve modelleme birimleri
- Kendi markasını kurmak isteyen girişimciler için atölye açma imkânı