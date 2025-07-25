2025 YKS tercihleri: En iyi 2 yıllık bölümler: Bu bölümler fazla bilinmiyor!

Sadece iş bulmak değil, ilgi alanlarına uygun bölüm önerileriyle adaylar, tercih listelerini şekillendirmeye başladı. İşte, 2 yıllık ön lisans üniversite bölümleri ve çalışabilecekleri yerler...

ESER KORUMA BÖLÜMÜ

Kültürel mirasın korunması, onarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlayan akademik bir disiplindir. Bu bölümde öğrenciler; tarihî eserlerin yapısını, bozulma nedenlerini, koruma tekniklerini ve restorasyon uygulamalarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenirler.

Çalışabilecekleri Yerler:

Müzeler (restorasyon atölyeleri, eser arşivleme ve koruma birimleri)

Kütüphaneler ve arşivler (yazma eserler, belgeler, nadir kitaplar koruması)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler, Arkeolojik kazı ekipleri

Üniversitelerin araştırma ve uygulama laboratuvarları

Özel restorasyon şirketleri veya konservasyon danışmanlık firmaları

MANTARCILIK BÖLÜMÜ

Mantar yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi, mikoloji (mantar bilimi) gibi konular; bazı ön lisans programları, tarım, ziraat ve biyoloji tabanlı lisans bölümleri içinde yer alır. Bu alanlara ilgi duyan öğrenciler için uygun olabilecek birkaç akademik yol vardır:

Çalışma Alanları:

Özel mantar üretim tesisleri

Kendi mantar çiftliğini kurmak

Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri

Tarımsal üretim ve danışmanlık firmaları

ORGANİK TARIM BÖLÜMÜ

Doğaya zarar vermeden, kimyasal kullanmadan ve sürdürülebilir yöntemlerle tarım yapılmasını sağlayacak uzmanlar yetiştiren bir ön lisans yükseköğretim programıdır. Bu bölümde öğrencilere, ekolojik dengeyi koruyarak sağlıklı ve güvenilir tarım ürünleri üretme bilgisi kazandırılır.

Çalışabilecekleri Kurum ve Alanlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı il/ilçe müdürlükleri

Organik tarım yapan özel çiftlik ve üretim tesisleri

Organik ürün sertifikalandırma firmaları

Ziraat odaları, kooperatifler ve tarım danışmanlık firmaları

Tohumculuk ve organik gübre üretim firmaları

Kendi organik tarım girişimini kurma

GELENEKSEL EL SANATLARI BÖLÜMÜ

Türk kültüründe yüzyıllardır varlığını sürdüren el sanatlarının korunması, yaşatılması ve çağdaş yorumlarla gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla eğitim veren bir ön lisans programdır. Bölüm, öğrencilere hem geleneksel teknikleri öğretmeyi hem de bu sanatları günümüz estetik anlayışıyla birleştirmeyi amaçlar.

Çalışma Alanları:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler

Müze ve kültür merkezleri, Belediyelere ait sanat ve el sanatları atölyeleri

Özel sektörde tasarım firmaları, hediyelik eşya atölyeleri

Sanat eğitimi veren özel kurs merkezleri

Tasarımcı veya üretici olarak kendi markasını kurabilir

ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK BÖLÜMÜ

Cam ve seramik malzemelerin üretimi, işlenmesi, tasarımı ve teknolojik kullanımı alanlarında eğitim veren bir ön lisans programdır. Bu bölümde öğrenciler, sanayi tipi cam ve seramik ürünlerinin üretim sürecinden nihai tasarımına kadar tüm aşamaları öğrenir.

Cam-Seramik yalnızca süs eşyaları değil; sağlık, inşaat, otomotiv, elektronik ve savunma sanayii gibi pek çok sektörde kullanılan yüksek teknolojili malzemeleri de kapsar.

Çalışabilecekleri Sektör ve Kurumlar:

Seramik sağlık gereçleri üretim firmaları (lavabo, klozet, fayans)

Cam mutfak eşyaları ve süs ürünleri üretimi

Cam ambalaj ve şişe üretim tesisleri

Cam ve seramik kaplama firmaları

Porselen üretim fabrikaları

Sanayi tipi fırın üretimi ve bakımı yapan firmalar,

Cam-Seramik laboratuvarları ve kalite kontrol birimleri

Sanatsal cam ve seramik atölyeleri

AR-GE birimleri ve ürün geliştirme merkezleri

HALICILIK VE KİLİMCİLİK BÖLÜMÜ

Anadolu'nun köklü el sanatları arasında yer alan halı ve kilim dokuma kültürünü bilimsel ve teknik bir bakışla ele alarak, bu geleneksel sanatları korumayı, yaşatmayı ve modern yorumlarla üretime kazandırmayı amaçlayan ön lisans programıdır.

Bu bölümde öğrenciler, halı ve kilim dokuma tekniklerinden iplik boyamaya, desen analizinden restorasyona kadar geniş bir bilgi ve beceri yelpazesi kazanır.

Çalışabilecekleri Alanlar: