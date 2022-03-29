2022 LGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte tercih kılavuzu
2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kaç gün kaldı, öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl LGS başvuru tarihleri 4-14 Nisan 2022 olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenleyeceği LGS'de sınav oturumları, sınav süreleri, soru sayıları, ders dağılımları geçen yılla aynı olacak. İşte, 2022 LGS tercih kılavuzu...
2022 LGS sınav tarihi için geri sayım sürüyor. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise eğitimlerini sürdüreceği okulu belirlenmesi için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında her yıl yurt genelinde sınav yapılıyor. Öğrencilerin LGS sınavına girmesi zorunlu değilken, sınava katılmayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihi yaparak en uygun liseye yerleştiriliyor.
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2022 LGS NE ZAMAN?
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.
2022 LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.
2022 LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tercih kılavuzu 29 Mart 2022 Salı günü Milli Eğitim bakanlığı'nın (MEB) www.meb.gov.tr internet sayfasında erişime açıldı. Bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için 'sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise 'işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunuldu.
2022 LGS BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları 4-14 Nisan 2022 günleri arasında alınacak. Başvurular, merkezi olarak öğrenciler adında otomatik yapılacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak.
2022 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak.
2022 LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKIYOR?
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
2022 LGS TERCİH KILAVUZU
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