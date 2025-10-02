Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025-2026 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav takvimi açıklandı mı?

2.10.2025 12:07:00
Haber Merkezi
Açık Öğretim Lisesi sınavları MEB tarafından uygulanıyor. Peki, 2025-2026 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav takvimi açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi sınavları MEB tarafından uygulanıyor. MEB takvimine göre AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Peki, 2025-2026 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav takvimi açıklandı mı?

AÖL 1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

