Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025-2026 TEV bursu ne zaman açıklanacak? TEV bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?

2025-2026 TEV bursu ne zaman açıklanacak? TEV bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?

15.10.2025 14:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2025-2026 TEV bursu ne zaman açıklanacak? TEV bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs ödemeleri yapıyor. Peki, 2025-2026 TEV bursu ne zaman açıklanacak? TEV bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de her yıl olduğu gibi lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlamaya devam ediyor. Peki, 2025-2026 TEV bursu ne zaman açıklanacak? TEV bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?

Image

TEV BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEV burs başvuru sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Geçen eğitim yılında başvuruların alınmasının ardından sonuçlar 21-30 Ekim tarihleri arasında ilan edilmişti.

2025-2026 döneminde ilk kez TEV bursundan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Aralık ayında yapılacak. Kesin ödeme takvimi ve sonuç duyurusu, vakfın resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki haftalarda paylaşılacak. Resmî açıklama yayımlandığında tarih netlik kazanacak.

İlgili Konular: #burs #Türk Eğitim Vakfı #tev burs