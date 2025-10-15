Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de her yıl olduğu gibi lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlamaya devam ediyor. Peki, 2025-2026 TEV bursu ne zaman açıklanacak? TEV bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?

TEV BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEV burs başvuru sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Geçen eğitim yılında başvuruların alınmasının ardından sonuçlar 21-30 Ekim tarihleri arasında ilan edilmişti.

2025-2026 döneminde ilk kez TEV bursundan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Aralık ayında yapılacak. Kesin ödeme takvimi ve sonuç duyurusu, vakfın resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki haftalarda paylaşılacak. Resmî açıklama yayımlandığında tarih netlik kazanacak.