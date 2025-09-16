Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi açıklandı; Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurusunda sınavların yapılacağı tarihler ve oturum bilgileri paylaşıldı. Peki, 2025-2026 yılı AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2025-2026 yılı AÖL 1. dönem sınav takvimi açıklandı mı?

AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarının, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da birinci oturum, aynı gün saat 14.00’te ikinci oturum ve 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da üçüncü oturum şeklinde yapılacağı bildirildi.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

SINAVA GİRİLECEK OKULLAR NASIL BELİRLENİR?

Sınavla ilgili tüm iş ve işlemler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav yönergesi ve talimatları doğrultusunda yürütülecek. Bu nedenle öğrencilerin, sınava dair güncel açıklamaları takip etmeleri büyük önem taşıyor. Sınavlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen merkezlerde merkezi sistemle gerçekleştirilecek.

Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ile T.C. kimlik numarasını içeren geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerliliği devam eden pasaport) ile katılabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini yanında bulundurmayan adayların sınava alınmayacağı bildirildi.

Sınava giren adayların yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getirmeleri zorunlu olacak. Ayrıca sınav salonuna, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su bulundurulmasına da izin verilecek.