Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan’da açıklanırken, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında alındı. Peki, 2025 MEB 15 bin öğretmen ataması kılavuzu yayımlandı mı? MEB 15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman başlayacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirecek. Atama işlemleri ise 24 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

Atama tercihlerinin alınması 17 Kasım -21 Kasım 2025

Atama sonuçlarının açıklanması 24 Kasım 2025

Göreve başlama: 19 Ocak 2026 itibarıyla

ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirecek. Tercih başvurularını onaylatmak için herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmuyor.

Sözlü sınavda 60 puan ve üzeri alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Başvurunun ilk aşamasında adaylar, başvuru yaptıkları alana uygun tercihlerde bulunacak. Tercihler, eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.

Atamalar, adayların tercihleri ve sözlü sınav başarı puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ise KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.