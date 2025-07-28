2025 YKS: En çok tercih edilen 2 yıllık (ön lisans) üniversite bölümleri

Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde açılan kontenjanlarla ön lisans bölümleri, mezuniyet sonrası doğrudan iş hayatına atılmak isteyen öğrenciler için cazip bir seçenek sunuyor. İşte, En çok tercih edilen 2 yıllık (ön lisans) üniversite bölümleri...

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ