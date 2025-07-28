2025 YKS: En çok tercih edilen 2 yıllık (ön lisans) üniversite bölümleri

Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde açılan kontenjanlarla ön lisans bölümleri, mezuniyet sonrası doğrudan iş hayatına atılmak isteyen öğrenciler için cazip bir seçenek sunuyor. İşte, En çok tercih edilen 2 yıllık (ön lisans) üniversite bölümleri...
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ
- Adalet
- Anestezi
- Bilgisayar Programcılığı
- Ağız ve Diş Sağlığı
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Fizyoterapi
- Çocuk Gelişimi
- Aşçılık
- Paramedik (İlk ve Acil Yardım)
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri
- Uçak Teknolojisi
- Diyaliz
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Diş Protez Teknolojisi
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Bankacılık ve Sigortacılık