2025 YKS Eşit Ağırlık bölümleri neler? Hangi bölümler EA taban puanı ile alıyor?

Eşit Ağırlık puan türüyle tercih yapacak öğrenciler, hangi bölümlerin kendilerine açık olduğunu merak ediyor. Eşit Ağırlık alandan öğrenci kabul eden lisans bölümlerinin neler olduğu araştırılıyor. İşte YKS’de Eşit Ağırlık puanıyla tercih edilebilecek tüm 4 yıllık lisans programları...
EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ
Aile ve Tüketici Bilimleri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
Felsefe
Girişimcilik
Halkla İlişkiler (bazı üniversitelerde SÖZ)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (bazı üniversitelerde SÖZ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (bazı üniversitelerde SÖZ)
Hukuk
İnsan Kaynakları Yönetimi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (bazı üniversitelerde SAY ile)
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Denetim
Pazarlama
Sağlık Yönetimi (bazı üniversitelerde SAY ile)
Sermaye Piyasası
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetim Bilişim Sistemleri (bazı üniversitelerde SAY ile)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (bazı üniversitelerde SÖZ ile)
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
Sosyal Hizmet
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (bazı üniversitelerde SÖZ ile)
EA İLE ÖĞRENCİ ALAN EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Okul Öncesi Öğretmenliği (bazı üniversitelerde SÖZ ile)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (bazı üniversitelerde SÖZ ile)