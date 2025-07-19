2025 YKS Eşit Ağırlık bölümleri neler? Hangi bölümler EA taban puanı ile alıyor?

Eşit Ağırlık puan türüyle tercih yapacak öğrenciler, hangi bölümlerin kendilerine açık olduğunu merak ediyor. Eşit Ağırlık alandan öğrenci kabul eden lisans bölümlerinin neler olduğu araştırılıyor. İşte YKS’de Eşit Ağırlık puanıyla tercih edilebilecek tüm 4 yıllık lisans programları...

EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

Aile ve Tüketici Bilimleri

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

Felsefe

Girişimcilik

Halkla İlişkiler (bazı üniversitelerde SÖZ)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (bazı üniversitelerde SÖZ)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (bazı üniversitelerde SÖZ)

Hukuk

İnsan Kaynakları Yönetimi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (bazı üniversitelerde SAY ile)

İktisat

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Kamu Yönetimi

Maliye

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Denetim

Pazarlama

Sağlık Yönetimi (bazı üniversitelerde SAY ile)

Sermaye Piyasası

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Turizm İşletmeciliği

Turizm Rehberliği

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yönetim Bilişim Sistemleri (bazı üniversitelerde SAY ile)

Zihin Engelliler Öğretmenliği (bazı üniversitelerde SÖZ ile)

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

Sosyal Hizmet

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (bazı üniversitelerde SÖZ ile)

EA İLE ÖĞRENCİ ALAN EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ

Okul Öncesi Öğretmenliği (bazı üniversitelerde SÖZ ile)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sınıf Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (bazı üniversitelerde SÖZ ile)