2025 YKS sayısal bölümler neler? Hangi bölümler SAY taban puanı ile alıyor?

Sayısal puan türüyle tercih yapacak öğrenciler, hangi bölümlerin kendilerine açık olduğunu merak ediyor. Sayısal alandan öğrenci kabul eden lisans bölümlerinin neler olduğu araştırılıyor. İşte YKS’de sayısal puanıyla tercih edilebilecek tüm 4 yıllık lisans programları...

SAYISAL PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ NELER?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Adli Bilişim Mühendisliği

Aktüerya

Aktüerya Bilimleri

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Biyokimya

Biyoloji

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Çevre Mühendisliği

Diş Hekimliği

Eczacılık

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Erkek Hemşirelik (Hemşirelik)

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Genetik ve Biyomühendislik

Gıda Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Hemşirelik

Hidrojeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (bazı üniversitelerde EA)

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Matematik

Matematik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik (bazı üniversitelerde EA veya SÖZ de olabilir)

Mühendislik Programları (genel adıyla)

Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer Enerji ve Radyasyon Güvenliği

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Pilotaj

Polimer Mühendisliği

Sağlık Fizikçiliği

Sağlık Yönetimi (bazı üniversitelerde EA)

Şehir ve Bölge Planlama

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tekstil Mühendisliği

Tıp

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Uçak Elektrik ve Elektroniği

Uçak Gövde Motor Bakım

Uçak Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Veteriner Fakültesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yapay Zeka Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Zootekni