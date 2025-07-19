2025 YKS sayısal bölümler neler? Hangi bölümler SAY taban puanı ile alıyor?

Sayısal puan türüyle tercih yapacak öğrenciler, hangi bölümlerin kendilerine açık olduğunu merak ediyor. Sayısal alandan öğrenci kabul eden lisans bölümlerinin neler olduğu araştırılıyor. İşte YKS’de sayısal puanıyla tercih edilebilecek tüm 4 yıllık lisans programları...
SAYISAL PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ NELER?
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilişim Mühendisliği
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyokimya
Biyoloji
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Çevre Mühendisliği
Diş Hekimliği
Eczacılık
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Erkek Hemşirelik (Hemşirelik)
Fizik
Fizik Mühendisliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Genetik ve Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Hemşirelik
Hidrojeoloji Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (bazı üniversitelerde EA)
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik
Matematik
Matematik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik (bazı üniversitelerde EA veya SÖZ de olabilir)
Mühendislik Programları (genel adıyla)
Nükleer Enerji Mühendisliği
Nükleer Enerji ve Radyasyon Güvenliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Pilotaj
Polimer Mühendisliği
Sağlık Fizikçiliği
Sağlık Yönetimi (bazı üniversitelerde EA)
Şehir ve Bölge Planlama
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tekstil Mühendisliği
Tıp
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Uçak Elektrik ve Elektroniği
Uçak Gövde Motor Bakım
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Veteriner Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yapay Zeka Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Zootekni