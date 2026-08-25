KYK yurtları için başvuruları başladı mı? 2026-2027 KYK yurt aylık ücreti ne kadar? GSB KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

Binlerce üniversite öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayımlanacak başvuru takvimini bekliyor. Devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, KYK yurt başvuru ekranının açılıp açılmadığını ve başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK yurtları için başvurular ne zaman? KYK yurt aylık ücreti ne kadar? GSB KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı 10.00'da başlayacak. 29 Ağustos 2026 Cumartesi gününe kadar sürecek.

KYK YURT AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ise yurt ücretleri oda tipine göre 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyordu.

Geçen yıl uygulanan KYK yurt ücretleri şu şekildeydi:

1. Tip: 750 TL

2. Tip: 850 TL

3. Tip: 850 TL

4. Tip: 1.050 TL

5. Tip: 1.150 TL

6. Tip: 1.250 TL

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet Üzerinden Başvuru: KYK yurt başvuruları başladığında işlemler yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden (turkiye.gov.tr) online olarak alınacak.

Bilgi Kontrolü: Başvuru yapmadan önce e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu kontrol etmek kritik önem taşıyor. Eksik veya hatalı bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılıyor.

Başvuru Şartı: e-Devlet şifresi olmayan adayların en yakın PTT şubesinden şifre almaları veya diğer güvenli giriş yöntemlerini (m-İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı) kullanmaları gerekiyor.

GSB tarafından başvuru ekranı erişime açıldığında e-Devlet platformu ve gsb.gov.tr adresi üzerinden duyuru yapılacak.