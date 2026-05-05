Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına yönelik Temmuz ayında uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürüyor. Peki, 2026 AGS ne zaman? MEB AGS sınav ve başvuru tarihleri

AGS BAŞVURU TARİHLERİ 2026

AGS başvuruları 8 - 20 Mayıs 2026 tarihleri aralığında kabul edilecek.

Adaylar başvurularını, "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.

2026 AGS NE ZAMAN?

MEB-AGS 2026 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 12 Ağustos 2026'da açıklanacak.