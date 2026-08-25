Sınava kısa süre kala adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için sınav yerleriyle ilgili yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2026 KPSS lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI? 2026 KPSS Lisans sınavına girecek adaylar, sınav yerlerini gösteren giriş belgesinin açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından 2026 KPSS sınav giriş belgesinin yayımlanma tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? KPSS sınav giriş belgesi yayımlandığında adaylar belgeye ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için belgede belirtilen sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

KPSS 2026 LİSANS GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK SINAVI NE ZAMAN? KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar bu oturumda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter dökecek. KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül 2026'da, ikinci günü ise 13 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek.