TOÇEV 30 yaşında: 8 Milyon çocuğa ulaştı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:20

Güncelleme: 08.05.2024 - 16:21

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), kuruluşunun 30. yılında, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyerek Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşmayı ve onların hayatlarına katkılar sağlamayı sürdürüyor.

1994 yılında "Okumak Her Çocuğun Hakkıdır" mottosu ile yola çıkan vakıf, bugüne kadar 8 milyondan fazla çocuğa ulaşarak, onların eğitim yolculuklarını zenginleştiriyor, eğitim kalitesini artırıyor, çocukların bireysel ve toplumsal gelişimlerine büyük önem veriyor. Çocukları geleceğin zorluklarına hazırlamak amacıyla, kişisel yeteneklerini ve sosyal becerilerini geliştirecek programlar tasarlıyor ve onların her alanda kendilerini ifade edebilmelerini ve potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilmelerini destekliyor.

TOÇEV, 30. yıl dönümünde, edindiği derin bilgi ve deneyimlerle, Türkiye genelinde çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor ve eğitimde inovatif projelerle yollarını aydınlatıyor. Bu önemli dönüm noktasında, vakıf, geleceğe dair umutlarını ve hayallerini daha da büyüterek, Türkiye'nin dört bir köşesindeki çocuklar için fırsatlar yaratıyor ve eğitimde kalıcı değişimler elde etmeyi amaçlıyor.

“ÇOCUKLARIN HER ANINDA YANINDA”

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, “TOÇEV, 30 yıldır sadece eğitimde değil, aynı zamanda çocukların her alanında, her ihtiyacında yanlarında olmak için çaba sarf ediyor. Vakıf, sadece akademik başarıya değil, bireysel ve sosyal gelişime de odaklanarak, çocukların eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlıyor. Kitap, kırtasiye, okul kıyafetleri gibi temel ihtiyaçların yanı sıra psikolojik destek, atölye çalışmaları ve sosyal uyum programları gibi alanlarda da hizmet veriyor. Bu kapsamlı yaklaşım sayesinde, TOÇEV, çocukların hayatlarını sadece eğitimle sınırlı tutmuyor, aynı zamanda onların kişisel ve sosyal olarak da gelişimine katkıda bulunuyor” dedi.

TOÇEV olarak 30 yıl boyunca, çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduklarının ve olmaya devam edeceklerinin altını çizen Uygun, “Bugüne kadar 8 milyondan fazla çocuğa ulaşarak, onların eğitim yolculuklarında eşlik ettik. Gelecek nesillere ışık tutacak daha birçok projemizle, onların hayatlarına dokunacak, onları destekleyecek ve onlara ilham olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki; her bir çocuk, içinde kocaman bir dünya barındırıyor ve her biri, keşfedilmeyi bekleyen birer umut ışığı. Her bir öğrencinin başarısı, TOÇEV'in daha çok çalışabilmesi için motivasyon kaynağı oluyor. Bu nedenle, TOÇEV'in gelecekte de var gücüyle çalışarak, daha fazla çocuğa ulaşmayı ve onların yaşamlarını dönüştürmeyi sürdüreceğine olan inancımız tamdır” açıklamasında bulunarak vakfın misyonuna olan bağlılığını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YÖN VERİYOR

TOÇEV, eğitimde sadece akademik başarıyı değil, bireysel ve sosyal gelişimi de destekleyerek çocukların eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları her türlü desteği sunuyor. Kitap, kırtasiye, okul kıyafetleri, mevsimlik giysiler, hijyen ürünleri, teknolojik cihazlar ve internet erişimi gibi temel ihtiyaçlarla birlikte, öğrencilere psikolojik destek, atölye çalışmaları ve sosyal uyum programları da TOÇEV Müfredat Programı çerçevesinde yıl boyunca sağlanıyor. Vakıf, ulusal ve uluslararası alanda 46 ödül kazanan projeleriyle de öne çıkarken; bu projeler arasında deprem bölgelerine yönelik psiko-sosyal destek atölyeleri, enerji tasarrufu ve sağlıklı beslenme eğitimleri, dijital çağa uyum programları yer alıyor.

Diğer yandan, TOÇEV gönüllülük faaliyetlerine de büyük önem veriyor ve bu alanda geniş bir ağ oluşturuyor. Türkiye genelindeki binlerce gönüllüsüyle birlikte çocukların ve gençlerin eğitimine destek oluyor, kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Üniversite öğrencileri arasında gönüllülük kültürünü teşvik etmek amacıyla kampüslerde TOÇEV Kulüpleri kuruluyor. Bu kulüpler, gençlerin sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılmalarını sağlıyor. Gönüllüler, çeşitli etkinliklerde ve atölyelerde görev alarak öğrencilere akademik destek sağlıyor ve toplumun daha bilinçli bireyler yetiştirmesine katkıda bulunuyor. TOÇEV'in 30 yıllık çabası, eğitimde sürdürülebilir değişim yaratma vizyonunu pekiştiriyor ve Türkiye'nin geleceğine yön veriyor.

PAYAM EKOLOJİK BADEM KÖYÜ İLE ÇOCUKLARIN DOĞAYI SEVMESİ SAĞLANIYOR

Hayata geçirdiği projeler ve daha fazlasıyla TOÇEV, çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerine destek olmakta ve onların hayallerini gerçeğe dönüştürmekte büyük bir rol oynuyor. Vakıf 2022 yılı eylül ayında hayata geçirilen Payam Ekolojik Badem Köyü projesindeki çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Çocuklara doğayı sevdirmek düşü ve ülke topraklarına çocuklarla sahip çıkma fikrinden ortaya çıkan, 2012 yılında temelini atan ve adını baharın müjdecisi badem ağaçlarından alan Payam Ekolojik Badem Köyü projesi hasat zamanı öncesinde bağışçıların destekleriyle güçlenmeyi hedefliyor. Manisa’nın Demirci ilçesinde, badem yetiştiriciliğine uygun 53 dönümlük bir arazide hayata geçiren PAYAM projesi kapsamında arazinin 30 dönümlük alanında yaklaşık 1.200 badem fidanı ekildikten sonra 2022 yılında da kalan arazide de 600 adet daha badem fidanı toprakla buluştu. Biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirliği ön planda tutan vakıf araziye 100 adet meyve ağacı ve lavanta dikimi de gerçekleştirdi. Günümüzde 1.800 adet badem ağacının büyümeye devam ettiği köyde tüm üretim organik tarım ilkelerine göre yürütülüyor. Ülkemizin topraklarına, çocuklarımız birlikte sahip çıkma amacıyla başlatılan proje ile çocukların ve gençlerin doğal yaşam alanında bilinçlendirilmesi sağlanıyor.

30. YILDA METANOYA KÖYÜ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

TOÇEV 30. yılında ekiplerinin bilgi ve tecrübeleri sonucunda tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan Metanoya Köyünü hayata geçirmeye hazırlanıyor. Tüm projeksiyonu gelecek odaklı olan projenin temel hedefi, Okuma İstekli çocuklarla daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir gelecek tasarımına imza atmak. Proje ile çocuklara ve dünyamıza daha iyi bakabildiğimiz bir yarının mümkün olduğunun anlatılması ve kanıtlanması amaçlanıyor. Türkiye’de yapılmış en iyi eko-turizm ve çocuk dostu uygulama alanı olmak hedefiyle hayata geçirilen proje ile çocuk ve yetişkinlerin doğa ile yeniden bağlanmalarının sağlanması, gelenlerin kendi iç yolculuklarında önemli bir rolü olan, kendi enerjisini üreten, atıklarını arıtan ve/veya dönüştüren Ekolojik Yaşam Alanı olarak konumlanması planlanıyor.