'9 bakan değişti, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı değişmedi'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:48

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:48

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özcağdaş CHP Genel Merkezi'nde basın emekçileri ile bir araya geldi. Partisinin eğitim alanına ilişkin değerlendirmelerini ve yaptığı çalışmaları anlatan Özçağdaş’a Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan da eşlik etti.

26 ilde eğitim buluşması gerçekleştirdiklerini ve burada 10 binin üzerinde yurttaşla bir araya geldikdiklerini söyleyen Özçağdaş, “Ülkedeki adaletsizlik ve hukuksuzluk süreçleri nedeniyle eğitim gibi alanlar geride kalıyor. Her sabah 27-28 milyon insan eğitimle ilgili bir sürecin içine giriyor. Eğitimle ilgili çözemedigimiz her mesele Türkiye'nin geleceği için olumsuz durum oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Yaptıkları çalışmalara değinen Özçağdaş, “Format olarak ilk olan Eğitim Maratonu’nu yaptık. Buna 2024 eğitim almanakı olarak bakılabilir. 25 farklı komisyonumuz var. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm il ve ilçelerde eğitim raporları hazırlıyoruz.İllere gitmeye devam edeceğiz. Eğitim buluşmalarımız devam edecek" dedi.

‘ÇOCUKLARIN AÇLIĞINI KONUŞMALIYIZ’

Çocukların suç işleme ve suçtan mağdur olmalarına ilişkin “Geçen yıl 278 bin çocuk suçtan mağdur olmuş, 178 bin çocuk da suça sürüklenmiş” diyen Özçağdaş, bu durumun eğitim sistemiyle ilgili bir durum olduğunu ifade etti. Öğrencilere bir öğün yemek verilmemesine ilişkin ise, “190 milyar lira ayırarak her bir öğrenciye yemek verebilirsiniz. MEB kaynak yok diyor. Oysa 701 milyar lira vazgeçilen vergi var. Bundan vazgeçmek mümkün. Çocuklar okula aç gidiyorsa, 55 liralık tostun içinde bir tek sucuk, azıcık kaşar varsa bunu konuşmak gerekiyor” dedi.

‘EĞITİMİN SISTEM SORUNU VAR’

Kartalkaya’da çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdikleri için 36 çocuğun okula başlayamadığını anımsatan Özçağdaş, “Okullar bir tür gündüz çocuk hapishanesine dönüştürülmüş durumda. Eğitimde bütçe azaldı. Yüzde 10.35 eksik bütçe var. Eğitimin sistem sorunu var. AKP; eğitimi, itaatkar nesilleri yaratma amacıyla kullanıyor” değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretime ilişkin ise “YÖK'ü kapatmak bir hedef ama sonrası ne olacak? Yüksek eğitim sistemi uzay boşluğunda dolanıyor. Orayı da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gündeme az getirebildiğimiz bir konu. Bu yıl bu konuda daha da atak olmaya çalışacağız” diye konuştu.

‘OKULLAR YAŞAM MERKEZİ OLACAK’

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni “çağdışı bir eğitim manifestosu” olarak nitelendiren Özçağdaş “Bu tamamen Cihannüma kliğinin Türkiye'ye dayattığı bir şeydir” dedi. İktidara geldiklerinde ilk icraatlarının ÇEDES’i kaldırmak olacağını söyleyen Özçağdaş; okulları, çocukların gitmekten keyif alacağı yaşam merkezleri haline getireceklerini belirtti.

‘BİN 600 VATAN EVLADININ GELECEĞİYLE OYNADINIZ’

Mülakatlara ilişkin de konuşan Özçağdaş, “Bu utanmaz arkadaşlar, ‘Mülakatı kaldırdık’ dedi. Dürüstlük ve etik anlayışları için turnusol testi oldu. Yusuf Tekin bu yıkımın mimarlarından birisidir. Bin 600 vatan evladının geleceğiyle oynamışsınız. Bin 600 ek kadro yaratırlarsa bu sorun çözülür. Hukuk yoluyla bu hak alınacak. O güne kadar bu arkadaşların da yanında olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, olası bir kabine değişikliğinde Yusuf Tekin’in durumuna ilişkin “9 bakan değişti, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı değişmedi. Ana hat değişmez. Yusuf Tekin beka sorunudur. Değişmesi faydalı olur” yorumunda bulundu.

‘ÇUKURUN İÇİNE GİRMEYECEĞİZ’

2023’de yapılan kurultaydaki şaibe iddialarına ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren Özçağdaş , “Çok kurultay gördüm. Kurultay dinamiklerinin çok içinde olan birisiyim. Son kurultayın verdiği bir mesaj var: Türkiye'de demokratik olarak degişim yaşanabilen tek parti CHP’dir. Türkiye'nin bir numaralı gündemi çocuklarını okula aç gönderen ailelerdir, emeklilerdir, işçilerdir. AKP'nin bizi içine çekmeye çalıştığı çukura girmeyeceğiz” diye konuştu.

‘EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNI KAYBETTİK’

Erdoğan ve Özcan de eğitim gündemine ilişkin görüşlerin paylaştı. Yüksek eğitimin arka planda kaldığını vurgulayan Erdoğan, “Eğitimin bütün kademeleri çok değerli ama formal egitimin son aşaması olan yüksek eğitimde bir kısır döngü var. Yıllar içerisinde edinilmiş öğrenilmiş bir çaresizlik var. Hane halkı harcamasının eğitimde en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı çok fazla. Bu yıl yüksek eğitimle ilgili daha somut ve çözüm odaklı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Özcan ise, “Bugün AK Parti'ye oy vermiş bir anne de çocuğun aldığı eğitimden memnun değil. Eğitimde fırsat eşitliğini kaybetmiş durumdayız. Bunun yeniden inşası da hayatı bir önem taşıyor. MEB'in yarattığı en büyük garabetlerden birisi de MESEM'ler. Bugüne kadar 12 çocuğumuzu kaybettik. Bunun temel sorumlusu MEB ve Çalışma Bakanlığı’dır. Çocukları ucuz iş gücü olarak gören bu zihniyetten çocuklarımızı kurtaracağız” ifadelerini kullandı. ANKARA