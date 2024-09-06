AKP’nin seçim sloganı ‘Türkiye Yüzyılı’ okullardaki ders kitaplarına da yansıdı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2024 - 04:00

Yeni eğitim öğretim yılında her kademenin ilk sınıflarında uygulanmaya başlanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli izlencenin beşinci sınıf Türkçe dersi kitabında AKP propagandası yapıldığını “Türkçe kitabında AKP projeleri tanıtıldı, Erdoğan’ın okuduğu şiire yer verildi” başlıklı haberimizle gündeme getirmiştik. Yeni izlence çerçevesinde hazırlanan dokuzuncu sınıf fizik kitabında da iktidarın savunma sanayi alanında yaptığı projeler, “yerli ve milli” vurgusu ile öne çıkarıldı.

HEDEFLERİ ÖĞRENCİLER

Fizik kitabının birinci ünite ölçme ve değerlendirme kısmında, “Teknoloji üreten ve özgün tasarımlar oluşturan TÜBİTAK, ASELSAN, TENMAK gibi bilimsel araştırma merkezlerinin geliştirdiği yerli teknolojiler sayesinde Türkiye’nin teknolojideki dışa bağımlılığı azalmış, rekabet gücü artmıştır” ifadelerine yer verildi. Aynı kitapta anlatılan “Akışkanlar” konusunda ise milli muharip uçak KAAN’dan şu sözlerle bahsedildi: “Hava araçlarının test edilmesi için Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük ses altı rüzgâr tüneli tesisi inşa edilmektedir. Bu rüzgâr tünelinin başta milli muharip uçağımız KAAN olmak üzere sabit kanatlı ve döner kanatlı hava araçlarının tasarımına katkı sunması beklenmektedir.”

Konuya ilişkin olarak gazetemize açıklamalarda bulunan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Müfredatın içerisine örtük bir şekilde siyasi iktidarın propaganda malzemesi olarak kullanıldığı unsurlar yerleştirilmiş. İktidarın yaptıkları, öğrencilere benimsetilmeye çalışılıyor. Dersler, öğrencilerin kazanım edinmesi amacından çıkıyor, iktidarın propagandası haline geliyor” dedi.

‘UYUM’DAKİ KESİNTİYE TEPKİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli özellikle birinci sınıf öğretmenlerinin yeni izlenceye uyum haftası içinde alışmalarını zorunlu kılıyor. Yeni izlenceye alışma amacıyla düzenlenen seminerlere giden öğretmenler eşzamanlı olarak uyum haftası sürecini yürütemiyor. Sonuç olarak birbirinden bağımsız hareket eden okullar ortaya çıkıyor.

Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İzzet İldeş, kesintinin “Maarif Modeli’nin apar topar hayata geçirilmesi ile ilişkili” olduğunu belirtti. Kesintinin nedenini okulların kalabalık hale gelmesi ile ilişkilendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise durumu, “Öğretmene üç görev birden veriliyor. Çocukların okul alanını, eğitim öğretim ortamını tanımaları için yapılan bir süreç değil. Tamamen plansızlık” dedi.

MEB’DEN BİR GENELGE DAHA



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 ile, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında planlama, öğrenme ortamları, öğrenme ve öğretme süreçleri, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin hususlar” isimli bir genelge gönderdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin imzasıyla gönderilen genelgede MEB’e bağlı okul ve kurumlarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni ve öğretim programlarında yer alan şekliyle “planlama çalışmaları, öğrenme ortamlarının oluşturulması, öğrenme-öğretme sürecinin yürütülmesi, ölçme ve değerlendirme uygulamaları” gibi temel ilkelerin hayata geçirilmesi, alanda birlik ve beraberliğin sağlanması, eğitim öğretim süreçlerinin etkin ve verimli yürütülmesi’ için dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.

