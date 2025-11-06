Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 ne zaman?

2025 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sene başında yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında, yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 23 Kasım Pazar günü yapılacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 ALES/3 sınavının 23 Kasım'da yapılacak olmasının ardından gözler artık başvurularını tamamlayan ve sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adayların beklediği tarihe çevrildi.

ALES/3 sınav yerleri genellikle ALES sınavından 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılıyor.

Buna göre; ALES/3 sınav giriş yerlerinin 10-15 Kasım tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.