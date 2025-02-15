‘AÖF’de bölümler kapatılıyor’

Yayınlanma: 15.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.02.2025 - 04:50

Bahsi geçen iddiaları CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Meclis’e taşıyarak bir araştırma önergesi verdi. Cumhuriyet bu iddialarla ilgili olarak Eğitim Sen genel yükseköğretim ve eğitim sekreteri Evrim Gülez ile konuştu.

Gülez “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin akademik ve idari yapısında önemli dönüşümler gerçekleştirildiğini gözlemliyoruz. Fakültelerdeki bölümler kapatılıyor, öğretim üyeleri görev yeri değişikliği ile farklı fakültelere aktarılıyor. Üniversite senatosunun geçtiğimiz günlerde aldığı karara göre iktisat ve işletme fakülteleri işlevsiz hale getirilmiş, birçok program gerekçesiz şekilde kapatılmıştır. Üniversitenin mali sıkıntılar gerekçesiyle Türkiye genelinde 100’e yakın binasını satışa çıkarmaya hazırlandığına yönelik haberler basına da yansıyor” dedi.

ÖZERKLİĞE DARBE

Yapılan değişimlerin açıköğretim fakültesinin tasfiye edilme ihtimaline yönelik kaygılar doğurduğunu söyleyen Gülez, şunları söyledi:

“Fakültenin kapatılarak Ankara’ya taşınacağı yönündeki haberler de kamuoyundaki bu endişeleri güçlendiriyor. Her şehre bir üniversite mantığıyla kurulan ve siyasi iktidarın ideolojik yayılma zemini olarak kullanılan bu kurumlar nitelik bakımından yetersiz bırakılmıştır. Yükseköğretim kurumları, birçok kampüs, fakülte ve enstitülerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlarıyla taşınması ya da kapatılması yoluyla siyasi ihtiyaçlara göre dizayn ediliyor.” Anadolu Üniversitesi’nde yaşananların “üniversitelerin iktidarın arka bahçesi haline getirildiğine” ilişkin örnek oluşturduğunu belirten Güliz, “Oysa Anadolu Üniversitesi açıköğretim Fakültesi gerek akademik anlamda gerek Eskişehir kent hayatı içindeki konumu itibarıyla örnek teşkil eden bir kurumdur. Bu kurumun geleceğine akademik, teknik ve idari kadrosu ve öğrencileriyle birlikte üniversite bileşenleri karar vermelidir” dedi.