Araştırma projelerine yeterli bütçe bulunamıyor, yenilikçi fikirler yarım kalıyor: Üniversitelerde kriz
Ekonomik sıkıntılar üniversitelerin dört yıldaki yol haritasını oluşturan stratejik planlarına da yansıdı. Yapılan analizlerde, “Öğrencilere burs, araştırmalara fon sağlanamıyor” dendi.
Üniversitelerin 2024-2028
yılı stratejik planlarında
ekonomik sıkıntıların
yansımaları görüldü. Pek çok
üniversitenin dört
yıldaki yol haritasını
oluşturan stratejik
planlarında yer alan
ekonomik analiz
bölümünde, “ekonomik
iklim nedeniyle
öğrencilerin ortalama yaşam
maliyetlerinin ve eğitim
masraflarının artması, TL
bazında kabul edilen araştırma
fonlarının döviz kurundaki
düzensizlik ve artış eğilimi
nedeniyle sürekli erimesi” tespiti
yapıldı.
YURTDIŞINDA ARAYIŞ
Ankara Üniversitesi’nin planının ekonomik analiz bölümünde “eğitim ücretlerindeki kitap, yeme, içme, barınma ve benzeri artışlara karşılık, öğrencilere yeterli burs imkânının sağlanamadığı ve yenilikçi önerileri olan araştırmacıların yeteri kadar fonlanamaması sebebiyle yeni fikirlerin hayata geçirilemediği” kaydedildi. Planda bu sorunlara karşı “Döviz bazında araştırma desteği alınabilmesi için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), Horizon ve benzeri uluslararası araştırma fonlarına başvuru ve proje hazırlama konusunda Araştırma Dekanlığı ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) aktif rol üstlenmesi” çözümlerine yer verildi.
ARAŞTIRMA BÜTÇESİ ERİYOR
Ege Üniversitesi’nin planında da “döviz kurlarındaki değişimin tüm araştırma projelerinin bütçelerine yansıtılmadığı ve bu nedenle araştırma projelerinin bütçelerinin alım gücünün giderek azaldığı, buna bağlı olarak da gerçekçi bütçe planlamasının yapılamadığı ve uzun vadede araştırma ve proje kalitesinin düştüğü” belirtildi. Mali kaynakların da azaldığı söylenen planda, “Eğitim ve araştırmaya yapılacak yatırımlarda oluşacak sınırlılıkların var olması” tehdidi yer aldı. Bu sorunlara karşı da raporda “Araştırmacıların dış destekli projelere yönelime motive edilmesi. Üniversite kaynaklarının ortak kullanımının teşvik edilmesi. Yeni demirbaş alımlarında amortisman sürelerinin dikkate alınması” önlemleri sıralandı.
GENÇ İŞSİZLİĞİ ARTIYOR
Yalova Üniversitesi’nin planında ise “genç işsizliğin
artması sonucunda üniversite eğitimi ile daha iyi bir yaşam
sürdürülebileceğine olan inancın da azaldığı” tehdidine yer verildi.
Çukurova Üniversitesi’nin planında “kaynak yetersizliğine bağlı olarak
ilave personel ihtiyacının giderilemediği, öğrenciler için sosyal aktivitelerin
kısıtlandığı, bina ve laboratuvar altyapılarının yenilenemediği, son yıllarda
yurtdışına yerleşen akademisyenlerin üniversitelerde nitelikli işgücü kaybı
yarattığı” belirtildi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin planında “Döviz kurlarındaki
değişkenlik nedeniyle araştırma faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ve genellikle
yurtdışından ithal edilmesi gereken makine teçhizat, kimyasal ve sarf malzemelere sahip
olmanın günden güne zorlaşması” tespiti yazıldı.
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