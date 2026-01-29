Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav takvimine göre bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? İşte, ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Final sınavlarında başarısız olan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme sınavları 14–15 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.