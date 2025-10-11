Bakan Tekin’den ‘kız okulları’ savunması: ‘Eğitim, toplumsal ihtiyaçlarla güncelleniyor’

Bakan Tekin, çok tartışılan kız okullarıyla ilgili önergeye yanıt verdi:

‘Eğitim, toplumsal ihtiyaçlarla güncelleniyor’

SARP SAĞKAL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın tepki çeken kız ortaokulları uygulamasına ilişkin Meclis’e sunulan önergelere yanıt verdi. Öğretim programlarının “toplumsal ihtiyaç ve bilimsel gelişmeler ışığında sürekli olarak güncellendiğini” belirten Tekin, uygulamanın laikliğe ve karma eğitime aykırı olduğu iddialarına karşı Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki “Eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” ifadelerini işaret etti.

DEM Parti milletvekilleri Sümeyye Boz, Perihan Koca ve Meral Danış Beştaş; Milli Eğitim Bakanlığının sadece kız çocuklarının kayıt olabildiği ortaokullar açması sonrası tartışmalı uygulamayı Meclis gündemine taşıdı. Vekiller, Bakan Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergelerde Tekin’e “Kız ortaokullarının açılması kararının gerekçesi nedir? Bu karar karma eğitim

ilkesine aykırı değil midir? Uygulama laiklik ilkesiyle nasıl bağdaştırılmaktadır?” gibi sorular yöneltildi.

Önergelere dönüş yapan Tekin “Öğretim programları Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerine uygun bir biçimde, toplumsal ihtiyaç ve bilimsel gelişmeler ışığında sürekli olarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir” dedi. Kız ortaokullarının yasalara aykırı olduğu yönündeki eleştirilere karşılık veren Tekin, Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki “Eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” ifadelerini işaret etti.

‘YASALARA UYGUN’ SAVUNMASI

Tekin, bu ifadeler üzerinden “Hâlihazırda Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 15'inci maddesine ve gerekçesinde gösterilen koşullara uygun olarak yalnızca kız öğrencilerin öğrenim gördüğü mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bünyesinde açılmış olan ortaokullara sadece kız öğrencilerin kayıtlarının alınmasına yönelik uygulamanın, ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmadığı değerlendirilmektedir” dedi.

YANITSIZ KALAN SORULAR

Önergelerdeki “Yeni kız ortaokulları açılması yönünde planlanan il ve ilçeler hangileridir? Bu uygulamanın çocukların erken yaşta ergin sayılmasına kapı aralayacağı yönündeki kaygılar hakkında görüşünüz nedir? Söz konusu uygulama hayata geçirilirken hangi güncel/çağdaş pedagojik anlayıştan hareket edilmiştir? Kız ve erkek çocuklarını ayrı okullarda okutulmasıyla oluşabilecek toplumsal ayrışmanın ve zaten kız çocuklarının aleyhine olan eşitsizliğin daha fazla derinleştireceğini düşünüyor musunuz?” gibi sorular ise yanıtsız kaldı.