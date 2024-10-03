Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Aileleriyle birlikte, çocuklar camide' etkinliği
Korkmaz: “Okullarda öğretmen yok, çoğu dersler alanında uzman olmayan kişilerle dolduruluyor. Okullarda çok ciddi temizlik problemleri var ama Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündemi cami ve namaz."
Bolu’da, il milli eğitim müdürlüğü, okul müdürlerine mesajlaşma uygulaması üzerinden dikkat çeken bir etkinliğin duyurusunu yaptı. “Aileleriyle birlikte, çocuklar camide” isimli etkinlik, afişiyle beraber okul müdürlerine gönderildi.
Etkinliği Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, “Okullarda öğretmen yok, çoğu dersler alanında uzman olmayan kişilerle dolduruluyor. Okullarda çok ciddi temizlik problemleri var ama Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündemi cami ve namaz. Buna odaklandılar. Milli Eğitim, tarikat ve cemaatlerle işbirliği içerisinde, onların güdümünde. Diyanet’in yönetiminde. Bunlar onun çıktıları” dedi.
Etiketler: #bolu #İl milli eğitim müdürlüğü #Cami #çocuklar
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