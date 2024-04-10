‘Bu atamalar eğitimin niteliğini düşürüyor’
Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 34 genel müdür yardımcısı atanmasını Cumhuriyet'e değerlendirdi.
“Kamuda tasarruf” söylemlerinin arttığı dönemde Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararnamesi ile MEB 34 genel müdür yardımcılığı ataması yapıldı.
Kamuda uzun süredir liyakat sorunu
olduğuna vurgu yapan Eğitim-Sen Genel
Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz, “Bu
atamalar eğitimin niteliğini düşürüyor”
derken eğitimci Özgür Bozdoğan
atamalar için “Bakanlığın işleyişine katkı
sağlamaz” ifadelerini kullandı.
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