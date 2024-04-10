‘Bu atamalar eğitimin niteliğini düşürüyor’

Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 34 genel müdür yardımcısı atanmasını Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00
‘Bu atamalar eğitimin niteliğini düşürüyor’
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“Kamuda tasarruf” söylemlerinin arttığı dönemde Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararnamesi ile MEB 34 genel müdür yardımcılığı ataması yapıldı.

Kamuda uzun süredir liyakat sorunu olduğuna vurgu yapan Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz, “Bu atamalar eğitimin niteliğini düşürüyor” derken eğitimci Özgür Bozdoğan atamalar için “Bakanlığın işleyişine katkı sağlamaz” ifadelerini kullandı.



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