Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi günü okul var mı?

Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisi ile eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler hangi illerde eğitime ara verildiğini araştırıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 gün tatil kararı alındı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerinin kırsal bölgedeki okullarının buzlanma nedeniyle tatil edildiği duyuruldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime ara verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime ara verildi.

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü eğitime ara verildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 5 Ocak 2026 tarihinde eğitime ara verilmedi. Pazartesi günü (bugün) dersler kaldığı yerden devam edecek.