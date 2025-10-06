Bursa'da skandal olay: Sınav kağıdında şeriat propagandası yapılmış

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir ortaokulda, geçtiğimiz dönem yapılan bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında öğrencilere şeriat propagandası yapıldığını öne sürdü.

Rona'nın paylaştığı belgeye göre, bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni hazırladığı sınav kağıdına büyük harflerle ''Hak Din ve Şeriat İslamdır'' yazdı.

BAKAN TEKİN'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "O eski Türkiye artık bitti" sözlerini hatırlatan Rona, ''Tarikat ve cemaatlere daha fazla alan açacağını, kız ortaokulları açarak karma eğitimi daha fazla tahrip edeceğini ilan eden tutumu, okullarda bu gerici fikirlerle beslenen kimi karanlık yapıların uzantılarını, şeriat propagandası konsunda harekete geçirmiştir'' ifadelerini kullandı. Rona'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

''Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninden sınav kağıdında öğrencilere Şeriat Propagandası!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir ortaokulda, geçtiğimiz dönem yapılan sınavın kağıtlarıyla, öğrencilere şeriat propagandası yapılmış. Öğrenciler ise "Türkiye'ye gelmesin, en kötü yönetim biçimi" diyerek yanıt vermiş.

Okulda gerici kampanyaya ilk yanıtı öğrenciler vermiş vermesine ama durumdan haberdar olan yöneticiler sessizlik içinde. Hukuk kurallarına göre amirlerce suç içeren bir fiilin "öğrenildiğinden itibaren" en geç 30 gün içinde soruşturulması zorunludur.

Cumhuriyet'in değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez niteliğini ortadan kaldırmaya yönelik propaganda, devlet okulunda ve öğrencileri hedefleyerek yürütülmüş.

Kendisine verilen görevi unutup, gerici propagandayı yapma cüreti gösteren birisi, şüphesiz ki bu cesareti yönetme yetkisini elinde bulunduran iktidardan almaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM'de "O eski Türkiye artık bitti" diyerek tarikat ve cemaatlere daha fazla alan açacağını, kız ortaokulları açarak karma eğitimi daha fazla tahrip edeceğini ilan eden tutumu, okullarda bu gerici fikirlerle beslenen kimi karanlık yapıların uzantılarını, şeriat propagandası konsunda harekete geçirmiştir.

Görevinin dışına çıkan bu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin hadsizce ileri gitmesi, Cumhuriyet'in temel niteliklerine saldırması ve bunun propagandasını öğrencilere yapması açık bir suçtur.

Kuruluşunda, Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti‘nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal eğitim hedefini geliştirerek korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı göstermeyi temel varlık amaçları arasında kabul eden Eğitim-İş olarak bu gerici saldırılara karşı okullarımızı ve çocuklarımızı kararlılıkla savunacağız.

''HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIZ''

Cumhuriyet'e ve onun niteliklerine saldıran bu gerici yapılara hukuk önünde hesap soracağız.''