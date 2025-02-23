‘Camilerin ahıra çevrilidiğini’ iddia eden Tekin, Meclis’te verilen soru önergesine tek cümle ile yanıt verdi

Yayınlanma: 23.02.2025 - 12:10

Güncelleme: 23.02.2025 - 12:10

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kasım ayında AKP Batman merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, “1940’lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kuran’ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim anladığım şey aynı değil...” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, TBMM’de verdiği soru önergesinde, Tekin’e, şu soruları yöneltti:

“Ülkemizde 1940’lı yıllardan itibaren kaç cami ‘ahıra çevrilmiştir?’ Ahıra çevrilen camilerle ilgili elinizde veri bulunmakta mıdır ? Ülkemizde ‘ahıra çevrilen camiler’ nerelerdedir ? ‘Ahıra çevrilen camilerin’ yerine yenisi yapılmış mıdır ? Görev tanımı, ‘Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek’ olan siz Milli Eğitim Bakanı bu iddianızı hangi tarihi belgeye dayandırarak dile getirmektesiniz ? İddialarınızı bir belgeye bağlı olarak dile getirdiyseniz, ‘ahıra çevrilen camilerle’ ilgili verileri kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz ?”

VERİ YOK

Tekin, önergedeki sorulara tek cümle ile yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Amacı dışında kullanılan camilere ilişkin bilgiler; TBMM tutanaklarında, Resmi Gazete’de yayımlanmış kanunlarda, bilim insanlarının makalelerinde ve konuya ilgi duyan araştırmacıların çalışmalarında mevcuttur” dedi. Başkada bir yanıt vermedi. Bu camilerin nerede oldukları, kaç tane olduğu konusunda herhangi bir veri paylaşılmadı.