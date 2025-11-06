DUS 2. Dönem sınav sonuçları için adayların beklediği açıklama geldi. Peki, DUS 2. Dönem sonuçları açıklandı mı? DUS 2. Dönem sonuçları nereden öğrenilir?

2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada Temel Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 33 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş doğru cevabının “D” olarak düzeltilmesine karar verildiği belirtildi.

Konuyla ilgili ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde:

"12 Ekim 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 33 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş doğru cevabının “D” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.