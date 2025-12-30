Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay'dan 'Yılbaşı yasağı' yazısına tepki: 'Takvimle kavga eden bir akıl'

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullara yılbaşı kutlamasının geleneklere uygun olmadığını belirten bir yazı gönderdi. 'Sosyal etkinlikler' konulu yazıda okullarda düzenlenen etkinliklerin, millî ve manevi değerler ile kültürel yapıya uygun şekilde planlanması ve yürütülmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Yazıya Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dan tepki geldi. 'Çocukların yıl değişimine dair umutlu paylaşımlarından, sınıfta birbirlerine yazdıkları birkaç iyi dilekten, basit ama mutlu edici etkinliklerden rahatsız olan bir anlayışla' karşı karşıya olduklarını belirten Özbay, "Sorun yılbaşı değildir. Asıl sorun, takvimle bile barışamayan bir zihniyetin eğitimi yönetiyor olmasıdır" dedi.

"UMUT HEDEF ALINMAKTADIR"

Millî Eğitimin enerjisini çocukların sevincini denetlemeye harcadığını ifade eden Özbay, "Gerçek sorunlar görmezden gelinirken, umut hedef alınmaktadır. Noel ile yılbaşını birbirine karıştırıp takvim yaprağını tehdit ilan eden bu yaklaşım, pedagojik bir hassasiyet değil; aklı değil korkuyu merkeze alan, çağla bağı kopmuş bir ideolojik dünyayı yansıtmaktadır.

Aynı zihniyetin inşa ettiği eğitim sistemi, yıllar boyunca protokoller aracılığıyla tarikat ve cemaat uzantılarını okullara taşımış; kamusal eğitimi adım adım bu yapılara açmıştır. Bugün gelinen noktada ise artık protokole, yazıya, izne, hatta hukuka dahi ihtiyaç duyulmayan bir aşamaya geçilmiştir. Telefonla verilen talimatlarla, fiilî biçimde okul kapıları açılmakta; eğitim kurumları denetimsiz ve sorumsuz ideolojik faaliyetlerin alanına dönüştürülmektedir" diye konuştu.

"BİLEREK VE İSTEYEREK YARATILMIŞ BİR DÜZEN"

Ortaya çıkan tablonun bir idari boşluk ya da uygulama hatası olmadığına dikkat çeken Özbay, "Bu, bilerek ve isteyerek yaratılmış bir düzendir. Okullar eğitim mekânı olmaktan çıkarılmış, çocukların üstün yararı yerine siyasal ve ideolojik hedeflerin gözetildiği, hukuku tanımayan bir yapıya sürüklenmiştir.

Bu tablo artık tartışmaya yer bırakmamaktadır: Bu zihniyetin eğitim anlayışında öncelik çocuklar değil, çağ dışı ideolojik dayatmadır. Çocukların sevincini, paylaşmasını ve umut kurmasını tehdit görenler; eğitimi de okulları da yönetemez. Takvimle kavga eden bir akıl, geleceği değil; karanlığı yeniden üretir" dedi.