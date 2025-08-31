Eğitim parasız değil, veliler borç altında: Bir öğrencinin eğitim masrafı, asgari ücrete denk!

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’de eğitimin artık “parasız” olmaktan çıktığını belirterek, ailelerin çocuklarını okula gönderebilmek için maaşlarının büyük bölümünü harcamak zorunda kaldığını söyledi. Özbay’ın paylaştığı araştırmaya göre yalnızca bir öğrencinin kırtasiye ve çanta masrafı ilkokulda 4 bin 791 TL, ortaokulda 6 bin 387 TL, lisede ise 7 bin 740 TL’ye ulaştı. Giyim harcamaları en az 13 bin 900 TL’yi bulurken, servis kullanan öğrenciler için ulaşım gideri yıllık 33 bin 468 TL ile 43 bin 953 TL arasında değişiyor. Beslenme çantası için bile aylık ortalama 2 bin 155 TL harcama gerektiğine dikkat çekildi. Araştırmaya göre ulaşım dahil başlangıç maliyetleri ilkokulda 52 bin 159 TL, ortaokulda 53 bin 755 TL, lisede ise 55 bin 108 TL’ye çıktı. Okula yürüyerek giden öğrencilerde bile yalnızca kırtasiye ve giyim masraflarının asgari ücretin yüzde 84-98’ine denk geldiği vurgulandı.

‘EĞİTİMDE EŞİTLİK FİİLEN ORTADAN KALKMIŞTIR!'

“Cumhuriyetin en temel kazanımı olan parasız, laik, bilimsel ve kamusal eğitim ilkesi yeniden hayata geçirilmelidir” diyen Özbay, “Çocuklarımızın geleceği ailelerin cüzdanına ya da piyasaların insafına bırakılamaz” ifadelerini kullandı. Özbay, “Eğitimde eşitlik fiilen ortadan kalkmıştır. Dar gelirli aileler için okul öncesinden başlayarak eğitime erişim imkânsız hale gelmektedir” dedi. Özbay, şu talepleri sıraladı: