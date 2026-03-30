ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvurular 24 Şubat’ta tamamlandı. Peki, EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 EKPSS sınavı ne zaman?

2026 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15’te yapılacak.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

EKPSS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adaylar belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

EKPSS SINAVI SORU DAĞILIMI

Genel Yetenek Testi

- Türkçe: 15 soru

- Matematik: 15 soru

Genel Kültür Testi

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: 10 soru

- Temel Yurttaşlık Bilgisi: 6 soru

- Türk Kültür ve Medeniyetleri: 3 soru

- Türkiye Coğrafyası: 5 soru

- Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular: 6 soru