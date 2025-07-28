2025 YKS: En çok tercih edilen 4 yıllık üniversite bölümleri

Hem kamu hem özel sektörde iş bulma olanakları, yurt dışı fırsatları ve mesleki doyum düzeyleri, bu bölümlere olan ilgiyi her yıl artırıyor. Uzmanlar, tercih yaparken sadece puan değil; ilgi, yetenek ve uzun vadeli hedeflerin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. İşte, En çok tercih edilen 4 yıllık üniversite bölümleri...

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SÖZEL BÖLÜMLER

Radyo, Sinema ve Televizyon

Gazetecilik

Görsel İletişim ve Tasarım

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Reklamcılık

Sinema ve Televizyon

İlahiyat

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Yeni Medya

Basın ve Yayın

İletişim

Çizgi Film ve Animasyon

Fotoğraf ve Video

EN ÇOK TERCİH EDİLEN EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yönetim Bilişim Sistemleri

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İşletme

Sağlık Yönetimi

Çocuk Gelişimi

Uluslararası İlişkiler

Grafik Tasarım

Maliye

İktisat

Kamu Yönetimi

Sınıf Öğretmenliği

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Finans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler

Sosyal Hizmet

Siyaset Bilimi

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SAYISAL BÖLÜMLER