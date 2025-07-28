2025 YKS: En çok tercih edilen 4 yıllık üniversite bölümleri

Hem kamu hem özel sektörde iş bulma olanakları, yurt dışı fırsatları ve mesleki doyum düzeyleri, bu bölümlere olan ilgiyi her yıl artırıyor. Uzmanlar, tercih yaparken sadece puan değil; ilgi, yetenek ve uzun vadeli hedeflerin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. İşte, En çok tercih edilen 4 yıllık üniversite bölümleri...
EN ÇOK TERCİH EDİLEN SÖZEL BÖLÜMLER
- Radyo, Sinema ve Televizyon
- Gazetecilik
- Görsel İletişim ve Tasarım
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Reklamcılık
- Sinema ve Televizyon
- İlahiyat
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Türkçe Öğretmenliği
- Tarih Öğretmenliği
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Coğrafya Öğretmenliği
- Yeni Medya
- Basın ve Yayın
- İletişim
- Çizgi Film ve Animasyon
- Fotoğraf ve Video
EN ÇOK TERCİH EDİLEN EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk
- Psikoloji
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
- İşletme
- Sağlık Yönetimi
- Çocuk Gelişimi
- Uluslararası İlişkiler
- Grafik Tasarım
- Maliye
- İktisat
- Kamu Yönetimi
- Sınıf Öğretmenliği
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
- Uluslararası Finans
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler
- Sosyal Hizmet
- Siyaset Bilimi
EN ÇOK TERCİH EDİLEN SAYISAL BÖLÜMLER
- Hemşirelik
- Ebelik
- Tıp
- Eczacılık
- Diş Hekimliği
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Bilgisayar Mühendisliği
- Mimarlık
- Endüstri Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Pilotaj
- Yapay Zeka Mühendisliği
- Beslenme ve Diyetetik
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Makine Mühendisliği
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Uçak Mühendisliği
- Veterinerlik