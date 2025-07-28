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Geleceğin meslekleri: İş olanağı yüksek olacak üniversite bölümleri

Geleceğin meslekleri: İş olanağı yüksek olacak üniversite bölümleri

28.07.2025 14:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Geleceğin meslekleri: İş olanağı yüksek olacak üniversite bölümleri

Geleceğin dünyasını şekillendirecek üniversite bölümleri artık çok net bir şekilde teknoloji, mühendislik ve yapay zekâ odaklı alanlardan oluşuyor. 2025 yılı itibarıyla üniversite tercihlerinde öne çıkan bölümler; sadece bugünün değil, önümüzdeki 20 yılın da iş gücü ihtiyacını karşılamaya aday. İşte, İş olanağı yüksek olacak üniversite bölümleri...

Türkiye’de ve dünyada hızla büyüyen bu alanlarda eğitim almak, mezun olduktan sonra hem yüksek gelirli pozisyonlara ulaşma hem de yenilikçi projelerde yer alma fırsatını beraberinde getiriyor. İşte, İş olanağı yüksek olacak üniversite bölümleri...

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GELECEĞİN MESLEKLERİ

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi
  • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
  • Siber Güvenlik Mühendisliği
  • Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği
  • Büyük Veri Analistliği
  • Robotik ve Yapay Zeka
  • Front-end Developer (Ön-yüz Yazılım Geliştirme) 
  • Back-end Developer (Arka-yüz Yazılım Geliştirme)
  • Matematik Mühendisliği
  • Biyomedikal Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği
  • Uçak Mühendisliği
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