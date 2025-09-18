Güney Kore, Dongduk Kadın Üniversitesi’nde Türkçe program başlıyor: Eğitimde İpek Yolu

Güney Kore’de bulunan Dongduk Kadın Üniversitesi’nde açılan “İpek Yolu Türkoloji” lisansüstü programına Türk öğrenciler de başvurabilecek.

Lisans eğitimini bitirmiş her öğrencinin başvurabileceği programın eğitim dilleri, Korece, İngilizce ve Türkçe olacak. Türk öğrencilere burs olanakları da sunulacak programa başvurular 3-17 Kasım’da, eğitim ise 1 Mart 2026’da başlayacak.

Dongduk Kadın Üniversitesi Avrasya-Türk Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Eunkyung Oh ile programın amacını, ders programını ve başvuru koşullarını konuştuk.

Üniversitenin hem lisans hem de lisansüstü programlara uluslararası erkek öğrenci kabul ettiğini söyleyen Prof. Oh’un verdiği bilgilere göre, İpek Yolu-Türkoloji programı, Kore ile Türkiye, Azerbaycan, Orta Asya ve Rusya Federasyonu dahil olmak üzere Türk devletleri arasındaki tarihsel bağları ve çağdaş işbirliğini disiplinlerarası bir yaklaşımla incelemeyi amaçlıyor. Programın, özellikle Kore ve Türk dünyasını birbirine bağlayan İpek Yolu üzerindeki akademik ve kültürel etkileşimi temel alarak Türk devletlerinden gelen öğrencilerin Kore’yi çok yönlü bir şekilde tanımalarını hedeflediğini anlatan Prof. Eunkyung Oh, kurucusu olduğu İpek Yolu&Türkoloji Bölümü ile ilgili şu bilgileri verdi: “Batı dünyasında Ortadoğu çalışmaları, Orta Asya çalışmaları, Avrasya-Slav çalışmaları mevcut; ancak Türkoloji merkezli bir bölgesel çalışmalar programı bulunmamaktadır.

Türk devletlerinde ise eğitim daha çok dil ve edebiyat gibi beşeri bilimlerle sınırlıdır. Dongduk Kadın Üniversitesi’ndeki İpek Yolu &Türkoloji Bölümü ise beşeri bilimlerin yanı sıra siyaset, ekonomi, sosyoloji ve uluslararası ilişkileri kapsayan dünyadaki ilk Türkoloji merkezli bölgesel çalışmalar bölümüdür. “İpek Yolu Kore Çalışmaları” adlı yeni lisans programı da Türk devletlerinden gelen öğrencilerin Kore’de lisans diploması alabilmeleri için özel olarak tasarlanmış bir giriş yoludur. Her iki program da yalnızca akademik eğitim değil, aynı zamanda Kore ile Türk dünyasını birbirine bağlayan kültürel diplomasi ve politika işbirliği platformu olma özelliğini taşımaktadır.”

SONUÇLAR OCAK’TA

Başvuru dönemini kaçıranlar için, 14-21 Ocak tarihleri arasında tekrar başvuru kabul edilecek. Program kapsamında Türk kültür tarihi, çağdaş Orta Asya siyaseti ve İpek Yolu uluslararası işbirliği gibi çeşitli dersler sunulacak. Türkiye’den hem lisans hem de lisansüstü kadın ve erkek öğrencilerin kayıt yaptırabileceği programın başvuru sonuçları ocak ayında açıklanacak. Türk öğrencilere verilecek burs miktarı da kayıt sırasında belli olacak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

- Kore ve Türk dünyası arasında akademik değişim, politika işbirliği, kültürel diplomasi, ekonomik ortaklık ve sağlık alanındaki işbirliklerini yönetecek küresel uzmanlar yetiştirmek.

- İpek Yolu bölgesi bağlamında tarih, dil, kültür, sanat, ekonomi, sağlık ve toplumsal cinsiyet gibi konuları kapsayan disiplinlerarası karşılaştırmalı araştırmalar sağlamak.

- Uluslararası işbirliği projelerine katılım, politika önerileri geliştirme ve kültürel organizasyonlar yoluyla uygulamalı eğitim sunmak.

HANGİ DERSLER OLACAK?

- Bölge çalışmaları teorisi, Türk kültür tarihi, çağdaş Orta Asya siyaseti ve İpek Yolu uluslararası işbirliği gibi çeşitli dersler verilecek.

- Lisans düzeyindeki Korece dersler yüksek lisans kredisi olarak en fazla 6 krediye kadar sayılabilir.

- Diğer bölümlerin dersleri de alınabilir.

- Eğitim dilleri: Korece, İngilizce ve Türkçe, Azerbaycanca, Özbekçe, Kazakça vb.