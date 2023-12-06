IDU (International Dublin University): Dijital Eğitimde Geleceğin Kapılarını Aralıyor!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:02

Güncelleme: 06.12.2023 - 14:02

IDU, Türkiye'de yerleşik bir üniversite olmasa da öğrencilere global bir eğitim deneyimi sunma amacı güdüyor. Bu sayede, öğrenciler dünya genelinden farklı kültürlerden gelen akademisyenlerden ders alma fırsatını elde edebiliyorlar. Ayrıca, IDU'nun sunduğu esnek programlar sayesinde öğrenciler, kendi hızlarında öğrenme ve kariyer hedeflerine uygun dersleri seçme şansına sahiptir.

IDU'nun önemli bir özelliği de merkezi sınavlara tabi tutulmamış olmasıdır. Bu, öğrencilere sınav stresi yaşamadan eğitim almalarına olanak tanır. IDU, öğrencilerini sınav sonuçlarına göre değil, yeteneklerine ve motivasyonlarına dayalı olarak değerlendirir. Bu yaklaşım, öğrencilere daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunar.

IDU, online eğitimde öncü bir rol oynarken, öğrencilere eğitimlerini tamamlama konusunda esneklik sağlamaktadır. Bu sayede, öğrenciler mevcut işleriyle eğitimi bir arada yürütebilir ve kariyerlerine yatırım yapabilirler.

IDU, Türk bir üniversitesi değildir ve dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile bir bağlantısı ve denkliği bulunmamaktadır. Bu durum, Türkiye'de uygulanan merkezi sınavların, yurtdışındaki online eğitim kurumları için geçerli olmadığı anlamına geliyor. IDU öğrencilerinden YKS veya ALES gibi sınav sonuçları talep etmemektedir.

İnternette bazı internet sitelerinde, IDU'nun ücret karşılığında "Dr. ünvanı sattığı" şeklindeki asılsız iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kayıt olan öğrenciler müfredat derslerini alarak tez aşamasına geçerler ve başarılı bir şekilde doktora programını tamamlarlar. “Sınavsız” ifadesi, YKS veya ALES gibi sınavlara giriş ve başarı şartının aranmamasını ifade etmektedir.

Uzaktan eğitimin ve online üniversitelerin geleceğin eğitim modelini belirlediği bir dönemde, IDU'nun benimsediği yenilikçi yaklaşım, öğrencilere farklı bir perspektif sunuyor. IDU'nun sunduğu eğitim modeli, öğrencilere daha geniş bir dünya görüşü kazandırarak, küresel düzeyde rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olabilir.