Kahvaltı sofralarına yumuşacık lezzet: Oladi tarifi

Klasik pankek tariflerinden sıkıldıysanız, Rus mutfağının sevilen lezzeti Oladi ile tanışmanın tam zamanı. Yoğurt veya kefirle hazırlanan bu küçük ve kabarık pankekler, yumuşak dokusu ve hafif ekşimsi aromasıyla diğer pankeklerden ayrılır. Kahvaltıda, çay saatinde ya da tatlı bir kaçamak yapmak istediğinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem pratik hem de doyurucu bir seçenek sunar. İşte, enfes oladi tarifi...

OLADİ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt (veya kefir)

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Kızartmak için:

Sıvı yağ

OLADİ YAPILIŞI

Yoğurt, yumurta ve şekeri bir kapta iyice karıştırın.

Tuz ve kabartma tozunu ekleyin.

Kontrollü şekilde unu ilave ederek koyu kıvamlı bir hamur elde edin.

Tavayı ısıtıp az miktarda yağ ekleyin.

Hamurdan kaşıkla alarak tavaya dökün ve küçük yuvarlaklar oluşturun.

Her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın.

Sıcak olarak servis edin.

Dilerseniz bal, reçel veya pudra şekeri ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!