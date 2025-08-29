Karma eğitim karşıtlığına tepkiler sürüyor: Birbiriyle ilişki kurmayan bir toplum yaratılmaya çalışılıyor

THTM Dikmen Temsilciliği, karma eğitime darbe vuran kız ortaokullarına tepki göstermek amacıyla Ankara Dikmen'de açılan kız ortaokulu önünde açıklama yaptı. Nevzat Ayaz Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yapılan açıklamayı THTM Dikmen Temsilciliğinden Arzu Kayhan okudu. Karma eğitimin cumhuriyetin kazanımlarıyla edinilmiş bir hak olduğunu anımsatan Kayhan, karma eğitimin esas olduğunu, bilimsel ve pedagojik açından da yararlı bir eğitim modeli olduğunu belirtti.

Adım adım birbiriyle ilişki kurmayan bir toplum yaratılmaya çalışıldığına dikkat çeken Kayhan, “Ülkenin birçok yerinde kız çocuklarının eğitimden geri bırakıldığı, örgün eğitime katılanların ise tarikatlarca yönetilen ÇEDES projelerine mahkum edildiği bir sistemde, ‘yalnızca kızların okuyabileceği bir ortaokul’, kız çocukların eğitimine gerici bir müdahale ve kadınların toplumsal yaşamdan daha da geri çekilmesi anlamlarına gelmektedir” dedi. Laikliğin toplumun genlerinden ve fiili hayatından sökülüp atılmasına itirazlarının olduğunu belirten Kayhan, “Bizim, ‘ya sermayenin kucağındasın ya da tarikatların ocağındasın’ zorunu dayatan bu eğitim sistemine itirazımız var” ifadesini kullandı.

"İDEOLOJİK SALDIRI"

THTM Yürütme Kurulundan Burçak Özoğlu da bir konuşma yaptı. Söz konusu uygulamanın ideolojik bir saldırı olduğunu söyleyen Özoğlu, “Bu saldırılar gittikçe planlanarak devam ediyor. Bizim mücadelemiz de örgütlenerek devam ediyor. Karşımıza, laikliğe karşı hangi başlık çıkarsa ona yanıtımız var” dedi.