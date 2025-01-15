Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:20

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:20

Karnelerin alınacağı tarih, on binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

Karnelerin 17 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.