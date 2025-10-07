Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kasım ayı ara tatil ne zaman? 2025 Kasım ayı ara tatili kaç gün olacak?

Kasım ayı ara tatil ne zaman? 2025 Kasım ayı ara tatili kaç gün olacak?

7.10.2025 14:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kasım ayı ara tatil ne zaman? 2025 Kasım ayı ara tatili kaç gün olacak?

Okullarda ilk ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. Peki, Kasım ayı ara tatil ne zaman? 2025 Kasım ayı ara tatili kaç gün olacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Kasım ayı ara tatil ne zaman? 2025 Kasım ayı ara tatili kaç gün olacak?

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr adresinden yapılan duyuruya göre okullarda birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İlgili Konular: #ara tatil #MEB