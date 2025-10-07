2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Kasım ayı ara tatil ne zaman? 2025 Kasım ayı ara tatili kaç gün olacak?
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN 2025?
MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr adresinden yapılan duyuruya göre okullarda birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.