Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan KPSS oturumları 7-13-14 Eylül'de tamamlandı. 14 Eylül’de tamamlanan KPSS Lisans oturumlarının ardından milyonlarca aday, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı? 2025 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü adayların erişimine açılacak.

2025 KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.