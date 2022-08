KPSS'ye şaibe düşmüştü: ÖSYM'de 38 yıl çalışan Prof. Dr. Ali Demirsoy, Cumhuriyet'e konuştu: 'Biz bir soruyu satsak milyoner olurduk...'

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

ÖSYM’de 38 yıl görev yapan ve soru hazırlama ekibinde yer alan Prof. Dr. Ali Demirsoy KPSS’deki şaibe tartışmaları üzerine Cumhuriyet’e konuştu.

“16 yıl ailem ve eşim dahil kimse ÖSYM’de çalıştığımı bilmiyordu. Oradaki insanların başını kesseler, soruları çocuklarına dahi vermeyecek özenle seçilmiş kişilerdi. Bu nedenle Türkiye’nin en güvenli kurumu ÖSYM idi. ÖSYM başkanı, soruların basıldığı makinelerin yanına yaklaşmazdı, sadece işleyişi kontrol ederdi. Uzmanlar, benim odama güvenilirliği sekiz yıl test edildikten sonra girebilirdi” dedi.

FETÖ’den yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in göreve getirilmesinden sonra kendisinin ve diğer kişilerin görevlerine son verildiğini ve yeni ekibin getirildiğini aktaran Demirsoy, “38 yıl boyunca hiçbir açık vermeden orayı yürüten insanları alıp da bambaşka insanları getirmenin ne amacı olabilir? Olsa olsa soruları birilerine sızdırma amacıdır” ifadelerini kullandı.

Son yaşanan tartışmalara değinerek “Dershanelerde veya yayınevlerinde çalışmış öğretmenler ya da kişilerden şu anda ÖSYM’de çalışanlar varsa, suçlamıyorum ama onlar zanlı listesinde olabilir. Bu kişilerin soruları sızdırması ihtimal dahilinde” diyen Demirsoy, görev yaptığı dönemde hazırladıkları soruların ya da benzerlerinin daha önce yayınevlerinde çıkıp çıkmadığının araştırıldığına işaret etti. Demirsoy, “Son günde dahi benzer soru bulursak, değiştiriyorduk. Şimdi nasıl oluyor da bir denemede sorulan sorunun benzeri ya da aynısı ÖSYM’nin sınavında kullanılıyor? Böyle bir saçmalık olur mu?” dedi.

‘ORİJİNAL SORU OLMALI’

Soruları hazırlayan kişilerin bazı yayınevlerinin sorularını kullanmış olabileceğine de dikkat çeken Demirsoy, “O riske girmişse zaten orada olmaması lazım. Dünyada benzer bir soru olamaz. Orijinal soru üretmek zorundalar” ifadelerini kullanırken “Bir soruyu kimin hazırladığına ilişkin kayıt tutulur mu” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bir konu hakkında 100 soru geldi diyelim. Aşama aşama inceleyerek elersiniz, geriye beş soru kalır. Beş soruya bir kişi ve yardımcısı imza atar. Bu soru sorulabilir diyorsunuz ve kasaya gönderiyorsunuz. Her sorunun sorumlusu var yani. O imzayı atan kişi, geçerliliğinden de sorumludur. Biz, her sabah kasaya gidip, mühürlenmiş zarfları imzayla gözetim altında alır, çalıştıktan sonra mühürleyip kasaya imza karşılığı bırakırdık. Organize suç durumu varsa her şey yapılabilir tabii.”

“Biz bir soruyu satsak milyoner olurduk ama hiç öyle bir yola girmedik” diyen Demirsoy, “Sorumlular muhakkak soruşturulması lazım” dedi.