Kuruoğlu MEB'e mülakatları sordu: 'Bakanlıkta puanlar değiştirildi mi?'
Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mülakatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "MEB mülakat puanlarını değiştirdi mi?" diye sordu.
Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, MEB mülakatları ile ilgili bir açıklama yaptı. Kuruoğlu, açıklamasında
mülakatlarla ilgili bir çok iddianın kamuoyuna yansıdığını ve iddialar hakkında Millî Eğitim Bakanlığı'nın açıklama yapması gerektiğini söyledi
Kuruoğlu, MEB'e;
"-Mülakat puanları sisteme girildikten sonra bakanlıkta puanlar değiştirildi mi?
-Mülakat komisyonları arasında puanlandırmada öğretmen olma bilgi becerisi dışında farklı kriterler kullanılmış mıdır?
-Mülakat puanları, kamuoyuna aday adı soyadı, KPSS puanı, mülakat puanı olarak liste halinde yayınlanacak mıdır?" sorularını yöneltti.
Kuruoğlu, Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu'ndan puanlamanın girildiği sistem ve komisyonların hangi kriterlere göre puan verdiğinin incelenmesini talep ettiklerini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversiteliye rant sürgünü
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı
- Binaya el koyma istemi!
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- O cani için karar çıktı!
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Tezinden ‘CHP’ çıktı
- 4. kattan atlayan doktor hayatını kaybetti