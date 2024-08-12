Kuruoğlu MEB'e mülakatları sordu: 'Bakanlıkta puanlar değiştirildi mi?'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 15:54

Güncelleme: 12.08.2024 - 15:57

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, MEB mülakatları ile ilgili bir açıklama yaptı. Kuruoğlu, açıklamasında

mülakatlarla ilgili bir çok iddianın kamuoyuna yansıdığını ve iddialar hakkında Millî Eğitim Bakanlığı'nın açıklama yapması gerektiğini söyledi

Kuruoğlu, MEB'e;

"-Mülakat puanları sisteme girildikten sonra bakanlıkta puanlar değiştirildi mi?

-Mülakat komisyonları arasında puanlandırmada öğretmen olma bilgi becerisi dışında farklı kriterler kullanılmış mıdır?

-Mülakat puanları, kamuoyuna aday adı soyadı, KPSS puanı, mülakat puanı olarak liste halinde yayınlanacak mıdır?" sorularını yöneltti.

Kuruoğlu, Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu'ndan puanlamanın girildiği sistem ve komisyonların hangi kriterlere göre puan verdiğinin incelenmesini talep ettiklerini belirtti.