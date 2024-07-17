Kuruoğlu'ndan Tekin'e mazeret tayini eleştirisi: 'MEB tarihinde bir ilk'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:22

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:22

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, MEB’in '2024 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme' duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Mazeret tayinlerinin zorunlu tayine çevrildiğini belirten Kuruoğlu, "Öğretmenlerin ailelerini yıkmayın" diyerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi.



Kuruoğlu, Tekin'e şu sözlerle seslendi:

“Sayın Bakan, öğretmenlerle ilgili alıp veremediğiniz nedir? Problem çözmesi gereken MEB'i ne hale getirdiğinizin farkında mısınız? Mazeret tayinini bile sulandıran, adeta zorunlu tayine çeviren bu uygulamanız herhalde MEB tarihinde bir ilktir. Herkes aile birliğinin sağlanacağı beklentisiyle, isteğe bağlı yer değiştirme basvurusunda bulundu görev yaptığı ili değiştirdi. Evini tuttu mazeret tayinlerini bekliyor. Yayınladığınız kılavuz ise maalesef tam bir fiyasko. Kılavuzda "Mazerete bağlı atama işlemim gerçekleşmemesi durumunda aile birliğimim bakanlıkça belirlenecek bir ilde sağlanabilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanabilmesini talep ediyorum" ibaresine yer verilmiştir. Bu ibareye göre atama nasıl yapılacak? Sizin keyfinize göre, seçtiğiniz bir ilde aile bütünlüğü nasıl sağlanacak? Sayın Bakan Yusuf Tekin binlerce aileyi mağdur edecek bu uygulamadan vazgeçin. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak, aile bütünlüğün sağlanması için il emri vermenizi bekliyoruz.”